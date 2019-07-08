中職／明星隊票選先發 兄弟八人悍將掛零

2019-07-08 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職明星隊教頭陳連宏亮出球迷票選先發名單，未有富邦悍將隊球員。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

中職今年明星賽分成中華隊、中職明星隊進行兩場對抗賽，7月27、28日將在新莊球場交手，兩隊總教練洪一中、陳連宏今天公布球員名單，27日首戰將由統一獅隊投手江辰晏、潘威倫先發對決。

中職明星隊首戰先發名單如下：投手潘威倫（統一獅）、中繼投手李振昌（中信兄弟）、救援投手陳禹勳（Lamigo桃猿）、捕手戴培峰（富邦悍將）、一壘手林智勝（中信兄弟）、二壘手陳江和（中信兄弟）、三壘手陳鏞基（統一獅）、游擊手林祖傑（統一獅）、指定打者彭政閔（中信兄弟）、外野手林哲瑄（富邦悍將）、周思齊（中信兄弟）、張志豪（中信兄弟）。

球迷票選中職明星隊先發名單中，鄭凱文（中信兄弟）、王勝偉（中信兄弟）、詹子賢（中信兄弟）、林泓育（Lamigo桃猿）、朱育賢（Lamigo桃猿）被挑進中華隊，由陳禹勳、林祖傑、周思齊、戴培峰、林哲瑄遞補先發名單。

中華隊名單包括11名投手王溢正、黃子鵬、林柏佑（Lamigo桃猿）、陳鴻文、林羿豪、陳仕朋（富邦悍將）、江辰晏、陳韻文、劉軒荅、王鏡銘（統一獅）、鄭凱文（中信兄弟）。

另有三名捕手林泓育（Lamigo桃猿）、林祐樂（統一獅）、黃鈞聲（中信兄弟），七名內野手林益全（富邦悍將）、陳俊秀、郭嚴文、林立、陳晨威（Lamigo桃猿）、王勝偉、王威晨（中信兄弟），五名外野手詹子賢、陳子豪（中信兄弟）、藍寅倫、朱育賢（Lamigo桃猿）、蘇智傑（統一獅）。

中華隊總教練洪一中公布明星賽26人名單。記者藍宗標／攝影 分享 facebook