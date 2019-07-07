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中職／兩千安出爐鬆一口氣 彭政閔再拚不可能的200轟

2019-07-07 21:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今天在新莊棒球場對戰富邦悍將隊，首打席就敲出安打，達成生涯2000安里程碑，恰恰坦言「鬆了一口氣」，下一個目標將先拚中職得分王，年底退休前還要繼續挑戰200轟，拚「不可能的任務」。

彭政閔邁入職棒生涯第19年，也將是他最後一個當球員的球季，今天賽前累積1999支安打，此戰以先發第7棒、指定打擊身分上陣，首打席面對陳品學，抓第2球揮出中外野方向安打，在個人生涯第1757場出賽達成兩千安里程碑。

彭政閔提到，沒有看過陳品學的球，「賽前打擊會議有稍微談一下，知道他球質不錯，第一球想說先看一下，第二球大概timimg（時間點）抓到就可以進攻了。」

不僅球迷等了好久，彭政閔終於達陣2000安，成為繼張泰山之後的中職第2人，他自己也坦言鬆一口氣，「畢竟是一個里程碑，但在自己今年的設定上，不只是那一支安打就結束，後面還有那麼多場比賽。」但他也笑說：「本來以為上半季就可以達成了，沒想到拖到現在。」

在2000安的一大目標達成後，彭政閔只差1分就將追上張泰山，以生涯1075得分並列「中職得分王」，他提到：「下一個目標，當然是得分這個距離最近，接下來，要挑戰不可能、大多數人都覺得不太可能的兩百轟。」

彭政閔今年至今僅敲出1發全壘打，開轟效率不如以往，生涯累積191轟，距離達標倒數9轟。至於之後的比賽是否會因此刻意改變打擊策略拚全壘打？彭政閔指出，還是要找適當的時機，「如果球隊分數拉得夠開，可以嘗試看看，但通常我打全壘打都是沒有預期的時候。」

中信兄弟隊彭政閔今天在二局上從富邦悍將先發投手陳品學手中擊出安打，完成生涯200...
中信兄弟隊彭政閔今天在二局上從富邦悍將先發投手陳品學手中擊出安打，完成生涯2000安里程碑。 記者侯永全／攝影
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