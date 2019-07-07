中職／兩千安出爐鬆一口氣 彭政閔再拚不可能的200轟

2019-07-07 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今天在新莊棒球場對戰富邦悍將隊，首打席就敲出安打，達成生涯2000安里程碑，恰恰坦言「鬆了一口氣」，下一個目標將先拚中職得分王，年底退休前還要繼續挑戰200轟，拚「不可能的任務」。

彭政閔邁入職棒生涯第19年，也將是他最後一個當球員的球季，今天賽前累積1999支安打，此戰以先發第7棒、指定打擊身分上陣，首打席面對陳品學，抓第2球揮出中外野方向安打，在個人生涯第1757場出賽達成兩千安里程碑。

彭政閔提到，沒有看過陳品學的球，「賽前打擊會議有稍微談一下，知道他球質不錯，第一球想說先看一下，第二球大概timimg（時間點）抓到就可以進攻了。」

不僅球迷等了好久，彭政閔終於達陣2000安，成為繼張泰山之後的中職第2人，他自己也坦言鬆一口氣，「畢竟是一個里程碑，但在自己今年的設定上，不只是那一支安打就結束，後面還有那麼多場比賽。」但他也笑說：「本來以為上半季就可以達成了，沒想到拖到現在。」

在2000安的一大目標達成後，彭政閔只差1分就將追上張泰山，以生涯1075得分並列「中職得分王」，他提到：「下一個目標，當然是得分這個距離最近，接下來，要挑戰不可能、大多數人都覺得不太可能的兩百轟。」

彭政閔今年至今僅敲出1發全壘打，開轟效率不如以往，生涯累積191轟，距離達標倒數9轟。至於之後的比賽是否會因此刻意改變打擊策略拚全壘打？彭政閔指出，還是要找適當的時機，「如果球隊分數拉得夠開，可以嘗試看看，但通常我打全壘打都是沒有預期的時候。」