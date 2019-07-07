中職／潘威倫78球無失分退場 劉育辰賽後有話說

2019-07-07 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅隊今天在桃園球場對Lamigo桃猿之戰，靠羅國龍九局上兩分砲打下江山，終場4：2獲勝，終止桃園12連敗；「嘟嘟」潘威倫先發5.1局，只被四安、無失分，雖無關勝敗，但讓獅隊保有贏球機會，也是贏球功臣。

潘威倫只投78球退場，本來2：0領先的場面被牛棚搞砸，挑戰本季第六勝白忙一場，想追平兄弟象隊退役投手陳義信留下的台灣職棒141勝（中職92勝、台灣大聯盟49勝）紀錄，並列史上最多，還要再等一等。

他說：「每次先發狀況都不同，球季賽很長，也不只這一場，球隊贏球最重要。」

潘威倫感謝隊友守備幫忙，也信任捕手配球，就算只投78球退場也不在意，強調下次先發趕快把身體狀況調整好，才是最重要的事。

至於挑戰、投出重要紀錄，他說：「只要有出賽機會，就會有那一天。」

潘威倫六局下被猿隊前兩棒陳晨威、林立安打攻占一、三壘，三振藍寅倫後，獅隊代總教練劉育辰把他換掉，由江承峰登板面對林泓育，但投出保送，還好連續解決接下來兩棒，未讓猿隊得分。