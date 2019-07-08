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日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

2019-07-08 07:00Hiyan

為了衝刺球季後半段，日職有多支球隊趕在7月31日的期限之前展開新洋將的補強。以下就是主要的補強名單以及戰力分析。

阪神虎－千呼萬喚補強打

阪神虎迷千呼萬喚的新洋砲終於確定了！阪神虎隊昨天宣佈，簽下2017年WBC經典賽委內瑞拉隊國手索拉提（Yangervis Solarte），目的是要補足攻擊火力不足的問題。

今年阪神維持近幾年長打短缺的景象，截至7日為止，團隊全壘打數54支，在中央聯盟僅比中日龍隊的46轟稍佳，領先的巨人隊團隊全壘打數已經破百來到105轟，差距相當大。阪神團隊全壘打最多的是大山悠輔的10轟，也是全隊唯一達到兩位數的打者。除了糸井嘉男長打退化，福留孝介受傷長期缺陣之外，今年新聘的洋砲馬堤（Jefry Marté）只有7轟、打擊三圍0.268/0.352/0.429，表現平平，也是阪神球團決定在季中尋找新洋砲的主要原因。

索拉提有6年大聯盟資歷，大聯盟生涯累積75轟，又能夠鎮守二、三壘以及游擊，符合阪神現階段的需求。索拉提加入之後，阪神教練團有可能讓他與馬堤搭檔組成雙洋砲，不過阪神現在一軍已經有牛棚大將多利斯（Rafael Dolis）、強森（Pierce Johnson）、先發左投賈西亞（Onelki García）等3名投手，加上馬堤，4洋將名額已滿，考驗教練團調度。賈西亞去年在中日龍投出13勝，卻在開季之後3場先發都撐不滿5局，3戰各失掉7分。雖然隨後有好轉，不過2勝3敗、防禦率6.15的成績仍不理想。在阪神二軍還有藤浪晉太郎、岩貞祐太等先發在等待機會的情況下，賈西亞有可能成為地位最危險的人選。

阪神找來美國職棒巨人隊內野工具人索拉提，他過去四季都有雙位數以上的全壘打，不過本...
阪神找來美國職棒巨人隊內野工具人索拉提，他過去四季都有雙位數以上的全壘打，不過本季73個打數僅有1轟。 歐新社資料照片
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巨人－穩固牛棚保王位

巨人隊雖然在交流戰之後拉開與各隊的差距，暫時以6.5場勝差領先第二的阪神，不過未雨綢繆，陸續展開投手補強。

巨人隊團隊投手防禦率3.65，在中央聯盟排名第四，因此這次的季中補強集中在投手。他們除了先跟跟日本火腿隊進行交易，用左投吉川光夫、宇佐見真吾，交易來藤岡貴裕、鍵谷陽平。昨天再送走去年拿下二軍東區聯盟雙冠王的外野手和田戀，換來樂天的23歲投手古川侑利。另外巨人隊簽下新洋投迪拉羅沙（Rubby De La Rosa），為了奪下相隔5年的聯盟優勝，動作相當積極。

巨人隊目前的守護神是25歲的左投中川皓太，雖然他的表現不錯，拿下12次救援成功，防禦率也僅有1.64，不過畢竟過去還沒有過一整年完整出賽的經驗，是否還能持續下去仍有變數。巨人隊找來今年在3A後援出賽18場，防禦率2.49、奪三振率12.00的迪拉羅沙，並且期望王牌佈局投手馬席森（Scott Mathieson）能盡快歸隊，如此一來，後防才能真正穩定下來。

迪拉羅沙曾待過道奇、紅襪、響尾蛇三隊，生涯戰績26勝30敗、防禦率4.49，不過...
迪拉羅沙曾待過道奇、紅襪、響尾蛇三隊，生涯戰績26勝30敗、防禦率4.49，不過最後一次在大聯盟出賽已是2017年。 歐新社資料照片
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軟銀－放眼未來

去年亞特蘭大勇士首輪選第8順位挑中大物投手史都華（Carter Stewart），合約破局之後他經由經紀人波拉斯交涉轉往日職，以6年總額700萬美元（約新台幣2.2億元）的合約加盟軟銀鷹。史都華以19歲之齡前往日本打球，寫下首輪選秀不簽約轉戰日職的先例。不過軟銀現階段並沒有立即投手戰力短缺的問題，加上雄厚的二軍、三軍養成系統，因此先讓史都華在農場磨練，明年再升上一軍展開日職球季的機會較大。

橫濱DeNA－再補中繼左投

橫濱海灣之星隊在五月底簽下美籍左投索里斯（Sammy Solis），目標是補強牛棚。昨天橫濱教練團將出賽頻繁的另一名洋將左投艾斯科巴（Edwin Escobar）放入二軍調整，索里斯第一次升上一軍就挨了巨人隊山本泰寬的陽春全壘打，成為日職史上第73名投手面對首名打者就挨全壘打的紀錄。

索里斯過去4季都是國隊民的中繼投手，出賽141場，戰績5勝7敗、防禦率4.51，...
索里斯過去4季都是國隊民的中繼投手，出賽141場，戰績5勝7敗、防禦率4.51，本季則一直待在教士3A。 歐新社資料照片
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橫濱目前一軍有全壘打王索托（Neftalí Soto）、羅培茲（José López）兩名不動的中心打者，加上帕頓（Spencer Patton）也是主力中繼，地位穩固。在艾斯科巴歸隊之前，索里斯必須努力贏得教練團信任。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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