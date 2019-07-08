日職／大限前洋將補強 巨人重投、阪神渴望豪打

為了衝刺球季後半段，日職有多支球隊趕在7月31日的期限之前展開新洋將的補強。以下就是主要的補強名單以及戰力分析。

阪神虎－千呼萬喚補強打

阪神虎迷千呼萬喚的新洋砲終於確定了！阪神虎隊昨天宣佈，簽下2017年WBC經典賽委內瑞拉隊國手索拉提（Yangervis Solarte），目的是要補足攻擊火力不足的問題。

今年阪神維持近幾年長打短缺的景象，截至7日為止，團隊全壘打數54支，在中央聯盟僅比中日龍隊的46轟稍佳，領先的巨人隊團隊全壘打數已經破百來到105轟，差距相當大。阪神團隊全壘打最多的是大山悠輔的10轟，也是全隊唯一達到兩位數的打者。除了糸井嘉男長打退化，福留孝介受傷長期缺陣之外，今年新聘的洋砲馬堤（Jefry Marté）只有7轟、打擊三圍0.268/0.352/0.429，表現平平，也是阪神球團決定在季中尋找新洋砲的主要原因。

索拉提有6年大聯盟資歷，大聯盟生涯累積75轟，又能夠鎮守二、三壘以及游擊，符合阪神現階段的需求。索拉提加入之後，阪神教練團有可能讓他與馬堤搭檔組成雙洋砲，不過阪神現在一軍已經有牛棚大將多利斯（Rafael Dolis）、強森（Pierce Johnson）、先發左投賈西亞（Onelki García）等3名投手，加上馬堤，4洋將名額已滿，考驗教練團調度。賈西亞去年在中日龍投出13勝，卻在開季之後3場先發都撐不滿5局，3戰各失掉7分。雖然隨後有好轉，不過2勝3敗、防禦率6.15的成績仍不理想。在阪神二軍還有藤浪晉太郎、岩貞祐太等先發在等待機會的情況下，賈西亞有可能成為地位最危險的人選。

阪神找來美國職棒巨人隊內野工具人索拉提，他過去四季都有雙位數以上的全壘打，不過本季73個打數僅有1轟。 歐新社資料照片 分享 facebook

巨人－穩固牛棚保王位

巨人隊雖然在交流戰之後拉開與各隊的差距，暫時以6.5場勝差領先第二的阪神，不過未雨綢繆，陸續展開投手補強。

巨人隊團隊投手防禦率3.65，在中央聯盟排名第四，因此這次的季中補強集中在投手。他們除了先跟跟日本火腿隊進行交易，用左投吉川光夫、宇佐見真吾，交易來藤岡貴裕、鍵谷陽平。昨天再送走去年拿下二軍東區聯盟雙冠王的外野手和田戀，換來樂天的23歲投手古川侑利。另外巨人隊簽下新洋投迪拉羅沙（Rubby De La Rosa），為了奪下相隔5年的聯盟優勝，動作相當積極。

巨人隊目前的守護神是25歲的左投中川皓太，雖然他的表現不錯，拿下12次救援成功，防禦率也僅有1.64，不過畢竟過去還沒有過一整年完整出賽的經驗，是否還能持續下去仍有變數。巨人隊找來今年在3A後援出賽18場，防禦率2.49、奪三振率12.00的迪拉羅沙，並且期望王牌佈局投手馬席森（Scott Mathieson）能盡快歸隊，如此一來，後防才能真正穩定下來。

迪拉羅沙曾待過道奇、紅襪、響尾蛇三隊，生涯戰績26勝30敗、防禦率4.49，不過最後一次在大聯盟出賽已是2017年。 歐新社資料照片 分享 facebook

軟銀－放眼未來

去年亞特蘭大勇士首輪選第8順位挑中大物投手史都華（Carter Stewart），合約破局之後他經由經紀人波拉斯交涉轉往日職，以6年總額700萬美元（約新台幣2.2億元）的合約加盟軟銀鷹。史都華以19歲之齡前往日本打球，寫下首輪選秀不簽約轉戰日職的先例。不過軟銀現階段並沒有立即投手戰力短缺的問題，加上雄厚的二軍、三軍養成系統，因此先讓史都華在農場磨練，明年再升上一軍展開日職球季的機會較大。

橫濱DeNA－再補中繼左投

橫濱海灣之星隊在五月底簽下美籍左投索里斯（Sammy Solis），目標是補強牛棚。昨天橫濱教練團將出賽頻繁的另一名洋將左投艾斯科巴（Edwin Escobar）放入二軍調整，索里斯第一次升上一軍就挨了巨人隊山本泰寬的陽春全壘打，成為日職史上第73名投手面對首名打者就挨全壘打的紀錄。

索里斯過去4季都是國隊民的中繼投手，出賽141場，戰績5勝7敗、防禦率4.51，本季則一直待在教士3A。 歐新社資料照片 分享 facebook

橫濱目前一軍有全壘打王索托（Neftalí Soto）、羅培茲（José López）兩名不動的中心打者，加上帕頓（Spencer Patton）也是主力中繼，地位穩固。在艾斯科巴歸隊之前，索里斯必須努力贏得教練團信任。