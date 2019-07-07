中職／為劉育辰轟出首勝 羅國龍：還好黃子鵬被換掉

2019-07-07 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



羅國龍5打數3安打，首局揮出二壘打，二局上安打攻下全隊前兩分（有一分靠猿隊失誤），九局上再從林柏佑的手中轟出兩分砲。 報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

統一獅隊開路先鋒羅國龍，今天對Lamigo桃猿隊之戰九局上砲轟林柏佑，左外野兩分砲成為致勝一擊，幫助獅隊4：2獲勝，他說：「運氣運氣，前一棒郭阜林代打安打，猿隊換掉黃子鵬，才有機會開轟。」

獅隊終止桃園球場12連敗，本季首次在這座球場贏球，也結束最近九連敗、對戰猿隊九連敗，代總教練劉育辰拿到領軍首勝。

羅國龍5打數3安打，首局揮出二壘打，二局上安打攻下全隊前兩分（有一分靠猿隊失誤），九局上再從林柏佑的手中轟出兩分砲（本季第二轟），成為獅隊止敗頭號功臣。

猿隊下勾球投手黃子鵬八局上面對四名打者，投出兩次三振、一次保送、未失分，拿到本季第15個中繼點，暫居全聯盟榜首。

羅國龍表示，第三、四次打擊沒打好，黃子鵬的球不好打，看到他被換掉，最後一次打擊比較安心。

羅國龍也說，常看猿隊朱育賢的打擊影片，他打起來很輕鬆、旋轉很好，靠下半身的力量，不必出力就可打很遠，昨天（三連戰第二戰）保送上壘還和他聊了一下。

獅隊九局上兩出局後，郭阜林代打揮出安打，下一棒羅國龍立刻開轟，決定兩隊勝敗，劉育辰在三連戰前兩戰吞敗後，初嘗領軍勝利。

他說：「總算開胡，大家都是為了團隊，不分教練、選手。」