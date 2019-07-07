中職／高國輝歸隊轟致勝2分砲 悍將對兄弟8連不敗

2019-07-07 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將高國輝在六局下代打擊出兩分全壘打，也是職棒生涯首次代打開轟。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

下半季「金控大戰」第3場比賽，富邦悍將隊一度被超前，但6局下靠著傷癒歸隊的高國輝代打敲出超前2分砲，帶動球隊進帳5分大局，終場以8：6勝出，對戰兄弟8連不敗，兄弟則是近期5連不勝。

兩隊今天上演本土投手對決，悍將隊陳品學一開賽就有危機，因保送、安打和陳子豪的高飛犧牲打失1分，2局上還讓「恰恰」彭政閔揮出安打，成就彭政閔的生涯2000安大紀錄（繼張泰山後，中職史上第2人）。

至於悍將隊打線面對兄弟新秀廖乙忠，3局下靠林宥穎安打、王正棠二壘打將比數扳平，4局下陳品捷揮出超前比數的陽春全壘打，第5局張正偉、胡金龍接連安打再添1分，取得3：1領先。

6局上兄弟展開反撲，靠林智勝二壘打和保送攻占得點圈，悍將隊換投陳明軒卻又連投2次保送奉送1分，2出局後岳東華從賴鴻誠手中揮出左外野二壘打，送回2分，一壘上的彭政閔也衝回本壘，但經電視輔助判決改判出局，生涯1075得分（中職紀錄）落空，兄弟反以4：3領先。

悍將隊在6局下也有所回應，陳品捷、林宥穎接連安打將比數扳平，今天才歸隊一軍的高國輝接著被換上場代打，轟出右外野方向的超前2分砲，是他生涯首支代打全壘打，之後悍將隊又靠3支連續安打追加2分，將比數拉開為8：4。

兄弟在7局上藉由林智勝安打送回2分，讓兩隊差距縮小為2分，但最終仍以2分差落後，沒讓彭政閔達成生涯2000安的紀錄之夜以勝利收場。

陳品學此戰先發3.2局，失1分，無關勝敗，賴鴻誠中繼0.2局拿下勝投。兄弟廖乙忠則是先發5.2局失5分，吞下2連敗。