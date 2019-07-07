中職／羅國龍致勝兩分砲 獅隊甩掉桃園12連敗

2019-07-07 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅羅國龍傷癒歸隊單場敲出四支安打，還在9局上敲出兩分打點全壘打。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿、統一獅隊今天在桃園球場進行三連戰最後一戰，獅隊開路先鋒羅國龍5打數3安打，攻下三分打點，九局上兩分砲成為致勝一擊，幫助獅隊4：2擊敗猿隊，終於拿到本季桃園首勝，終止在這座球場12連敗。

獅隊下半季開張，也是代總教練劉育辰領軍首勝，最近九連敗、對戰猿隊九連敗都畫下句點。

獅隊先發投手潘威倫投5.1局，被揮出四支安打，投出四次三振，無失分，只投78球退場，本來2：0領先的場面被牛棚搞砸，挑戰本季第六勝白忙一場。

他在5月26日奪下生涯第140勝，接下來五場先發吞下兩敗，想追平兄弟象隊退役投手陳義信留下的台灣職棒141勝（中職92勝、台灣大聯盟49勝）紀錄，並列史上最多，還要等一等。

獅隊今天面對猿隊先發左投王溢正，二局上黃恩賜保送後，陳重廷揮出二壘打，接著羅國龍安打，加上猿隊三壘手林立傳球失誤，獅隊攻下兩分。

猿隊前六局受制於潘威倫、江承峰，無法攻下分數，七局下面對獅隊第三任投手傅于剛，終於打破僵局，廖健富獲保送後，林承飛轟出左外野兩分砲，本季第二轟追成2：2平手。

獅隊九局上兩出局後，郭阜林代打揮出安打，羅國龍砲轟猿隊第四任投手林柏佑，本季第二轟出爐，獲選單場MVP。