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中職／睽違3年9個月拿勝投 范玉禹：要拿出成績

2019-07-07 19:10中央社 新北7日電

富邦隊投手范玉禹。 聯合報系資料照
富邦隊投手范玉禹。 聯合報系資料照
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富邦悍將隊投手范玉禹高中生選秀會首輪被選進，熬6年沒能有穩定出賽機會，也曾想過要放棄，信仰給他心靈的力量，「比起努力、拿出成績更重要」，暌違3年9個月再拿勝投。

中職富邦悍將隊投手范玉禹，2013年高中生選秀會首輪被富邦悍將隊前身義大犀牛隊選進，2015年首度在中職一軍亮相，當年度例行賽最後一戰10月13日與統一獅交手，范玉禹中繼投1.2局失1分，拿下中職生涯首勝。

首勝開張後，一軍出賽機會仍然不穩定，從2015年至2018年間，單季一軍出賽場次最多僅9場，熬了6年多，范玉禹坦言，過程中難免想過要放棄、也會出現負面想法，「覺得自信心不足夠」；范玉禹靠著信仰基督讓心理更強壯，「信教，跟願意用心去相信祂有不一樣的力量」。

范玉禹表示，對他個人而已，棒球場上心理影響著生理，心理層面夠強壯、生理才會強，如果空有技術，場上遇到壓力、張力大時，往往沒能有好的釋放，「現在心理層面成長了，遇到困難不會像以前這麼膽怯」。

回顧這6年多，范玉禹自評並非沒有進步，只是進步的速度太慢，在現實的職棒環境，如果只是努力而沒有成績，無法得到認可，「比起努力，拿出成績更重要」。

范玉禹今年上半季末上到一軍，下半季5日開打，首場比賽就中繼出賽，投0.2局沒被敲出安打、無失分，球隊比賽後半段搶分拿勝，范玉禹繼2015年10月13日後，睽違3年9個月再拿下一軍勝投，也是中職生涯第2勝。

范玉禹表示，跟上一勝相比心情有所不同，「感謝主為我安排這些，也謝謝教練團願意相信我，在那個時間點把我換上場」，接下來一步一步來，將教練團交代的任務執行成功。

范玉禹中職富邦悍將
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