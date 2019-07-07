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中職／彭政閔首打席就敲安 生涯2千安史上第2人

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中職／彭政閔完成生涯2000安里程碑

2019-07-07 17:51聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

中信兄弟隊「恰恰」彭政閔昨天休息1天後，今天出戰富邦悍將擔任先發指定打擊第七棒，他在二局上從富邦悍將先發投手陳品學手中擊出安打，完成生涯2000安里程碑。

彭政閔在二局上從富邦悍將先發投手陳品學手中擊出安打，完成生涯2000安里程碑，兄...
彭政閔在二局上從富邦悍將先發投手陳品學手中擊出安打，完成生涯2000安里程碑，兄弟球迷高舉兩千安海報歡呼。記者侯永全/攝影
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中信兄弟隊彭政閔在二局上從富邦悍將先發投手陳品學手中擊出安打，完成生涯2000安...
中信兄弟隊彭政閔在二局上從富邦悍將先發投手陳品學手中擊出安打，完成生涯2000安里程碑。記者侯永全/攝影
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彭政閔(右)在二局上完成生涯2000安里程碑，接受父親擁抱道賀。記者侯永全/攝影
彭政閔(右)在二局上完成生涯2000安里程碑，接受父親擁抱道賀。記者侯永全/攝影
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富邦悍將彭政閔中信兄弟
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