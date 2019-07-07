中職／高國輝歸隊一軍：學會和傷勢共處

2019-07-07 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊高國輝在因傷缺席2個月後，今天回到一軍。 聯合報系資料照 分享 facebook

跟隨統一獅隊弟弟羅國龍的腳步，富邦悍將隊高國輝在因傷缺席2個月後，今天回到一軍，在下半季歸隊替球隊效力，他說：「接下來的比賽，要保持健康，這是對我來說最重要的事。」

高國輝在5月初因側腹肌拉傷降二軍，直到6月底才再二軍恢復實戰，打了3場比賽，合計10打數敲出4支安打，包括1發全壘打，昨天賽後接獲教練團的通知，與一軍會合。高國輝說：「目前傷都已經好了，比賽也正常，就是等教練團通知。」

今年高國輝開季狀況不理想，到二軍調整了兩周才重登一軍，手感也大幅回溫，不料狀況正好卻又成傷兵，近年也常因受傷影響出賽，高國輝提到：「當一個職業球員，就要學會和傷勢共處，我自己覺得，我喜歡這運動，所以我才會一直去復健、想要健康的比賽。」

他在獅隊的弟弟羅國龍今年也因傷休了3個月，在下半季首戰回到一軍，且2場比賽共揮出6支安打，比他晚了2天回到一軍的高國輝說：「很替他開心，他這傷也耗滿久了。」

而羅國龍在養傷3個月，被二軍總教練高志綱虧說是「年紀到了」，大他4歲的高國輝也坦言，「自己感覺好像每次受傷，復原的速度都越來越慢。」

高國輝今天登錄一軍，但對上中信兄弟的比賽沒被排進先發，在板凳待命。至於要挑戰2000安、得分王紀錄的中信兄弟彭政閔，今天擔任先發第7棒、指定打擊，只要敲1安、跑回1分，都將寫下大紀錄。