中職／猿隊將轉賣 「媽咪」舉牌支持劉玠廷

2019-07-06 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



聽到Lamigo桃猿隊即將轉賣，超級球迷「媽咪」打算每一場都舉起為領隊劉玠廷加油的看板，感謝他這幾年對球隊的照顧，「不管他最後會留下或是離開，我們要告訴他，他不孤單。」

58歲的「媽咪」很早就是棒球迷，一度想為了棒球去美和讀書，後來一度中斷，直到Lamigo在2011年來到桃園，在兒子邀約下回到球場，她說：「第一場就愛上了。」接下來場場出席，甚至在推出金猿卡第一年就拉了全家人當會員，當年100張金猿卡只賣出57張，她就占了4張。

選擇「媽咪」當綽號，原因是她將球員當成自己的孩子看待，就連33歲的劉玠廷，在「媽咪」眼中也是孩子，她說：「他這麼年輕就接下爸爸經營過的球隊，一定會有無形的壓力，想做得比爸爸更好，不過在球場哪個角落都會看到他。」

會選擇站出來挺領隊，「媽咪」表示：「他最厲害的地方是把這裡變成家庭。」「媽咪」也坦言，得知球隊出售心情矛盾，一方面是希望領隊放下壓力，「但也怕接手的人沒辦法做得跟他一樣。」

談到球隊轉賣，「媽咪」有些哽咽，但她認為以球迷角度也希望賣掉，「達達集團不是上市公司，一年燒一億不容易，球場開門就是燒錢，這部分很多球迷不會注意，只知道算賺了多少門票，沒看到花多少，劉領隊很愛花錢，但是為了讓我們進場舒服。」