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中職／高孝儀二壘安打 富邦2：1超前

2019-07-06 19:43聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

富邦悍將高孝儀7局下擊出二壘安打，帶有兩分打點，目前2：1領先中信兄弟

高孝儀7局下擊出二壘安打。記者林澔一／攝影
高孝儀7局下擊出二壘安打。記者林澔一／攝影
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高孝儀富邦悍將中信兄弟
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