兩岸運動產業研討會 學員相互分享經驗及發展趨勢

2019-07-06 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019年第十屆兩岸運動產業研討會，與會貴賓合影。圖／中華奧會提供 分享 facebook 中華奧會為促進兩岸運動產業產、官、學界的交流，再度邀請大陸奧會組織運動產業人員訪問團來台交流，並在今天舉辦2019年第十屆兩岸運動產業研討會，分享兩岸運動產業最新經驗與發展趨勢，吸引百名學員參加。體育署副署長林哲宏、國立體大校長邱炳坤也以貴賓身分出席。

中華奧會秘書長沈依婷表示，兩岸奧會自2010年起，由中華奧會組團前往大陸福建晉江體育產業基地參訪，隔年後由兩岸來往輪辦，分別於兩岸城市舉辦了九屆運動產業研討會；十年來本研討會帶給兩岸產、官、學界許多新思維，透過每年運動產業的主流議題與特殊子題進行研討，不僅讓雙方能瞭解彼此運產發展的狀況與趨勢，也間接促進各項運動產業朝更符合實際效用與營造市場需求的方向發展。

今年研討會大陸方面就冰雪運動市場開發，青少年體育培訓與產業展望、運動健身多角化服務與營運、職業運動發展以及運動產業人才職能建置等為主題，分享兩岸體育產業發展的現況與策略。

中華奧會也特別邀請台北科技大學教授張仁家、國體大教授周宇輝、潛立方執行長王景平、中華職棒前副主任王雲慶等學者專家，分別就運動產業人才職能基準建置培訓、運動健身場館營運與服務、台灣職棒發展發表專題、共同對談，會場上學員熱烈討論，激盪出許多新的心得與看法。

大陸訪問團由大陸奧會副秘書長劉扶民擔任團長，其他成員有大陸奧會行政事務部副部長宋建華、大陸奧會秘書部處長陳沖、大陸奧會財務部處長趙穎、北京師大體育與運動學院副院長王兆紅、北京冬奧組委市場開發部贊助副處長王劍、全國體育運動學校聯合會副秘書長高揚、中籃聯體育公司競賽總經理助理孟曉琦、花式滑冰教練及北京翼翔冰雪時尚文化公司董事長佟健、北京綠茵天地場館經理管理公司總經理及河北省體育產業協會副主席趙梅等。除參加研討會外，中華奧會也安排前往北、中、南部知名運動產業公司實地交流訪問，預計10日離台。