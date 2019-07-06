中職／感謝郭董牽線 劉玠廷：還在蒐集資訊

2019-07-06 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



鴻海前董事長郭台銘（左二）下午到桃園棒球場看球。記者王騰毅/攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊在7月3日宣布尋求買家接手，從La New時期至今，16年來經營有成，拿下6次總冠軍，賣相極佳，鴻海創辦人郭台銘今天造訪桃園球場看球，也透露有多家企業競標中，桃猿領隊劉玠廷表示，感謝郭董牽線，目前還在蒐集資料階段。

猿隊宣布拋售後，劉玠廷表示，隔天就收到各方朋友關心，「首先表示感謝，感謝蔡英文總統、鄭文燦市長第一時間的力挺，也感謝吳志揚會長的支持，當然也感謝郭台銘董事長的關心與牽線。」

郭台銘今到球場與劉玠廷互相握手寒暄，也在受訪時透露，多家企業有意接手猿隊，劉玠廷表示：「現階段我們還在蒐集資訊，請再給我們桃猿隊多一點時間，我還是要再次強調，我們考量的是桃猿的球迷、桃園的市民以及全體隊職員的將來，以整體規畫做為考量。」

郭台銘日前介紹企業與猿隊接觸，原以為今天到球場能見證簽約儀式，不過劉玠廷表示：「我們的確有與郭董推薦的民間友人見面，雙方先初步的認識，介紹一下棒球環境，目前進度大概是這樣。」

中職會長吳志揚今天到場為執法3000場的裁判蘇建文頒獎，他表示：「也來看劉領隊，了解他們的想法，以及進度，Lamigo是中職非常重要的資產，關心一下，打打氣。」