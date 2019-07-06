中職／沒注意達成生涯百安 王正棠收到紀念球才知

2019-07-06 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將王正棠。 報系資料照 分享 facebook 富邦悍將隊王正棠進入職棒第2年，昨天在對上中信兄弟隊之戰達成生涯百安，在生涯第88場比賽、373打席達成里程碑，但直到接獲球隊行政替他保留的紀念球，他才意識到這件事。

王正棠昨天在6局下從萊福力手中敲出帶有打點的二壘打，生涯百安達陣，談起此事，他卻透露，自己原本只知道已接近百安，卻沒發現自己已達成，「很感謝球隊的行政幫我把球留下來，因為我自己忘記了。」

而對手中信兄弟陣中的老將彭政閔，在生涯19年準備達成生涯2000安（差1支），王正棠直言：「他的效率更快。」在彭政閔2001年加入中職時，王正棠還不滿6歲，他也透露，第一次知道彭政閔這名球員，大概是小學二年級。

王正棠去年選秀第2輪被悍將隊挑中，8月中旬被升上一軍，他也馬上展現身手，寫下中職新人初登場連18場安打的中職紀錄，第一個球季就在一軍出賽32場，繳出3成52打擊率，成為球隊主力二壘手。

今年王正棠開季起穩定出賽，56場比賽揮出57支安打，包括2發全壘打，打擊率2成75。但他直言，「覺得今年都在低潮，狀況沒有很好，上半季表現起伏有點大。」

倒是去年秋訓、今年春訓接受客座打擊教練柏安力的指導，王正棠自認長打成長不少，「雖然我沒有看數據，但自己感覺長打變好了，球都可以飛得滿遠的。」