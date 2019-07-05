中職／猿7:4勝獅 劉育辰代掌兵符首戰吞敗

2019-07-05 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿林立3局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊下半季首戰對上統一獅隊，洋投尼克斯先發6局失1分，打線則有林立、廖健富開轟，終場以7：4贏球，拿下對戰8連勝。獅隊代理總教練劉育辰上任後的首戰則以輸球收場，獅隊本季在桃園11戰還沒贏過。

儘管兩天前接獲球隊將轉賣的震撼消息，猿隊力拚3連霸的目標一致，今天在下半季首戰的攻勢依舊兇猛，上半季近況火燙的林立在首局揮出三壘打送回第1分，還靠林泓育的高飛犧牲打以快腿跑回第2分。

2局下猿隊廖健富也棒打獅隊洋投瑞安，掃出一發陽春全壘打，3局下林立再補上一發右外野陽春彈，是他本季第9轟、近9場比賽的第5發全壘打。林承飛又在4局下揮出2分打點二壘打，將比數拉開為6：0。

獅隊前4局雖都有攻勢，但沒能攻下分數，直到5局上攻占滿壘，靠朱元勤的滾地球送回第1分。猿隊接著在6局下靠廖健富的安打多添1分，獅隊則在7局上靠陳重廷、羅國龍、朱元勤連續安打又追回1分。

獅隊羅國龍今天歸隊一軍擔任先發第1棒、中外野手，3局起連3打席安打，9局上再轟出一發2分全壘打，本季首轟出爐，還把比數追成3分差，但猿隊換上守護神黃子鵬後仍守住勝利。

猿隊尼克斯先發6局，被揮出5支安打，失1分，拿下本季第8勝，追上已轉戰韓職1個月的前富邦悍將隊洋投索沙，並列聯盟領先，也獲選單場MVP。