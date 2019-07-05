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圖／中職廖健富、林立先後開砲 猿6:0領先獅

2019-07-05 20:05聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

中職下半季首戰今天開打，統一獅代理總教練劉育辰帶隊首戰，盼幫助獅隊終止在桃園的連敗，但Lamigo桃猿廖健富與林立先後在2、3兩局敲出全壘打，前四局打完猿以6比0領先獅。

Lamigo桃猿先發投手尼克斯。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿廖健富2局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿林立（右）3局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
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統一獅先發投手瑞安。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿林立3局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿林承飛（中）2局上擋下強勁滾地球後，先將統一獅潘武雄（右）觸殺，...
Lamigo桃猿林承飛（中）2局上擋下強勁滾地球後，先將統一獅潘武雄（右）觸殺，再將郭阜林（左）封殺在二壘前。記者余承翰／攝影
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統一獅代理總教練劉育辰。記者余承翰／攝影
統一獅代理總教練劉育辰。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿林立3局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿林立3局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
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統一獅中職劉育辰
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