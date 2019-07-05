中職／獅傷兵將陸續歸隊 新洋投亞力克先放牛棚

2019-07-05 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



獅隊新洋投亞力克。記者余承翰／攝影 分享 facebook 統一獅隊上半季戰績墊底，除了受傷兵影響，一度也只有一名洋將可用。今起由劉育辰代掌兵符力拚下半季，傷兵可望陸續歸隊，新洋投亞力克（Alec Asher）也在今天登錄一軍，預計先擺在牛棚。

獅隊上半季因瑞安、羅里奇相繼受傷，奧斯丁則在6月離隊返美，只剩瑞安1名洋投獨撐。新洋投亞力克則在6月底上半季結束前抵台報到，已在一軍出賽1場，對戰富邦悍將隊二軍投了1.2局，被高國輝轟出2分砲。

羅里奇雖以開始復健賽，但趕不及開季前兩周歸隊，亞力克則是在今天下半季首戰被登錄一軍，本周對上猿隊3連戰就有機會亮相。

劉育辰透露，目前兩名後援大將陳韻文、邱浩鈞不在一軍，因此會先把亞力克放在後援，「如果後面牛棚沒問題的話，再讓他轉先發。」

陳韻文在6月24日入伍服12天補充役，今天退伍，預計明天才會歸隊，但劉育辰指出，他因當兵空了12天，回來後至少還需要一周調整，再視狀況回一軍。邱浩鈞則是在6月初狀況不理想被降二軍，目前仍在調整。

至於傷兵也可望在下半季陸續歸隊，羅國龍今天重返一軍並先發上陣，上半季尾聲右手掌動刀的陳鏞基，雖傷勢已復原，但還需要經過實戰，預計在下半季第二周結束前回到一軍。