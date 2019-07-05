MLB CUP／東園三連勝 四強最後一席出爐

2019-07-05 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



2019年MLB盃全國次少棒錦標賽，台北市東園國小三連勝晉級四強。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 2019年MLB盃全國次少棒錦標賽，台北市東園國小周暉恩，今天三安打、兩得分。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 2019年MLB盃全國次少棒錦標賽，台北市東園國小以15：5在五局提前擊敗龍山國小，拿下三連勝，成為最後一支晉級四強的隊伍，明天要對上台中市力行國小，衛冕軍桃園市龜山國小則將與新北市大豐國小交手。

東園今天一局下就攻下8分，前兩局打完拉開到10：1，不過換上板凳球員後，攻勢一度中斷，五局上還被拿下3分，直到五局下才攻下4分，拉開到十分差，全隊敲出15支安打，第五棒林暉恩四安打、一打點、三得分。

教練駱政宇表示：「因為前面已經兩勝，加上分數拉開，比賽後半希望讓大家都有上場機會，後面四強強度更強，他們上場機會比較少。」總結三場比賽表現，駱政宇認為，投手、捕手以及內野表現都不錯，「打擊也很穩定，守備則讓投手安心。」

在全壘打大賽敲出十轟奪冠的周暉恩，今天三安打、兩得分，駱政宇表示：「他每場都至少有一支安打，表現穩定，而且擊球率高、球都很強勁，讓對手不好接，爆發力、擊球點掌握都不錯，唯一可惜是身材，就看還能不能再長高一些。」

明天迎接四強賽，駱政宇認為在U10階段各隊差異不大，「因為球員都還不穩，重點在守備、投球，就跟球員說，不用管對手，把自己顧好就好。」