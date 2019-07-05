MLB CUP／陳軒奇敲三壘安 陳江和笑開懷

2019-07-05 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



台南市安慶國小以11：1在四局提前擊敗新竹縣六家國小，在本屆MLB盃全國次少棒錦標賽戰績兩勝一敗，中信兄弟隊教練陳江和抽空來看兒子陳軒奇比賽，陳軒奇敲出三壘安打時，他也笑開懷。

中信兄弟今晚作客新莊棒球場，陳江和抓緊球隊開練前空檔，第二次來看兒子在MLB盃的表現，前一場則是拒絕黃泰龍的高球之約，特地北上看比賽，陳軒奇今天擔任捕手，有時兼任投手，能夠守多個位置，安慶總教練林全國笑說：「是跟他爸爸看齊。」

安慶前兩局攻不下分數，直到三局才由李承翰的二壘安打開張，單局攻下六分，四局上再添五分，提前結束比賽，林全國表示：「前面是自己打不好，後來提醒球員要有專注力。」

李承翰除了兩打數一安打、兩打點外，也在第三局一、二壘有人時登板救火，守住最後兩局，面對六打席全數三振對手，無失分拿下勝投，李承翰表示：「今天投球表現比較滿意，因為對球隊有貢獻，打擊方面選球還要加強，第三打席打到壞球。」

李承翰是家中唯一對棒球有興趣的人，從2歲就開始自己看中職，有時還要幫爸媽講解規則，最欣賞統一獅隊的陳傑憲，李承翰說：「喜歡他的守備。」擔任過游擊、二壘，李承翰最喜歡的還是投手，「因為鏡頭比較多。」