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中職／下半季周五開打 首日猿獅戰成焦點

2019-07-04 16:21聯合報 記者婁靖平╱即時報導

宣布轉賣的猿隊，明展開下半季首戰。報系資料照
宣布轉賣的猿隊，明展開下半季首戰。報系資料照
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中華職棒下半球季明天開打，昨天宣布求售的猿隊，首戰在桃園棒球場迎戰統一獅隊，獅隊代總教練劉育辰首度領軍出戰，兩隊都有焦點。

猿隊上半季戰績35勝24敗1和，連5個半季拿到冠軍，創中職紀錄，領先第2名的富邦悍將隊3.5場勝差，也確定拿到第1張總冠軍賽門票。

上半季猿隊展現強大戰力，另3隊難以抗衡，但猿隊宣布求售後，球員士氣是否會受到影響，可能會是下半季各隊競逐的關鍵。

昨天宣布求售後，猿隊下半季的每一場比賽都會備受關注，若能順利找到買主，「猿隊」每看一場就少一次，球隊歷史終結正在倒數中。

上半季猿隊平均票房5971人，較去年整季均數6065人下滑1.55％，主場平均觀眾人數7165人，也比去年全季7445人略少，跌幅約3.76％。

下半季進入轉賣程序後，猿隊票房理應會有反應，關注度勢必比上半季更高，人氣可望持續回升。

獅隊打完上半季最後一戰的隔天，宣布總教練黃甘霖請辭獲准，由一軍打擊教練劉育辰代理教頭，至少領軍到年底，是獅隊成軍30年以來最年輕的總教練（34歲）。

上半季獅隊一度處於領先集團中，但受到傷兵等困擾，後段戰績無法提升，最後以25勝1和34敗的戰績結束半季，在4隊墊底。

劉育辰今天領軍首戰，「幼齒」教頭能否帶領這支老球隊翻身，成為獅隊下半季最受矚目的話題；獅隊目前在桃園球場10連敗，今年還沒在這個球場贏過。

劉育辰富邦悍將統一獅

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