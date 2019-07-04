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中職／桃猿宣布轉手 新軍味全龍虧大了？

2019-07-04 09:28聯合報 記者黃麗華╱即時報導

中華職棒聯盟在6月24日才確認通過味全龍的加盟案，成為中職第五隊，昨天下午Lamigo桃猿隊宣布要轉賣，部分圈內人士認為，味全龍以新軍身分加盟中職，真是虧大了。

如果以人氣來說，近年在桃園主場經營火紅的Lamigo，可與當年的兄弟象相提並論，2013年年底兄弟象以4億元轉手給中信，是市場可以參考的一個指標，而中職史上轉手最高紀錄題是興農牛共以5.27億元買下俊國熊的所有權利，現在就看締造連五個半季連霸且要挑戰三連霸的Lamigo，能否刷新這項紀錄。

相較之下，味全龍以新軍身分加盟中職，得繳交1.2億元保證金，另有地方棒球振興基金1億元，但只要先繳三千萬元給聯盟，剩下的七千萬元可以用於球隊主場設備等，還有3.6億元的5年經營保證金，之後可退還，等於要先繳交1.5億元給聯盟。

只是新軍得在二軍打一年，味全龍最快在2021年才能在一軍出賽，為了補強戰力，這兩年在新人選秀會勢必得大量挑選人員，像這次就一口氣選走創新紀錄的32人，這兩年的新人簽約金總和約為7000萬到8000萬元。

至於主場的部份，味全龍尚未敲定地點，光是相關的整修費用，起碼是一億元起跳，以富邦在去年認養新莊球場的整修為例，費用將近2億元。

從加盟金到選手簽約、支付薪水與主場相關費用加總，大約要4億元，與兄弟當年轉手的費用相當，最大差別在於如能買下Lamigo球隊 ，擁有的是可以直接在一軍出賽， 並且挑戰季冠軍或是總冠軍的戰力，而味全龍的新軍則是設定升上一軍後三年挑戰季後賽，這對於球隊發展就有很大的差異。

直接買一支人氣且戰力堅強的球隊，是不錯的選擇，如果Lamigo搶在年初味全龍表態之前宣布，頂新集團就能如願入主桃園嗎？答案恐怕不是那麼的樂觀。

相關人士進一步分析，Lamigo老闆應該不會願意把球隊賣給形象跌落谷底的頂新集團，因為球團決定要轉手，會很在乎社會觀感，要對支持的球迷負責，勢必要找個大家都會獻上祝福的新東家，而不是爭議度高的企業。

頂新集團從新軍出發，目的是複製二十年前解散的味全龍魂，重新找回社會認同感，從零開始，讓外界看到企業的決心，才是贏回球迷信心的最好方式。

味全龍中職選秀

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