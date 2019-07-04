中職／Lamigo賣隊心情 前兄弟領隊洪瑞河最了解

2019-07-04 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ╱即時報導



以中小企業難以經營燒錢職棒為由的Lamigo桃猿球團，昨天宣布要轉賣，消息一出，前兄弟領隊洪瑞河大感驚訝，更是感同身受，因為兄弟飯店就是中職第一個最具人氣的球隊，卻不得不轉賣的中小企業。

中職元年創始元老的兄弟隊，是在2013年球季結束後的10月19日正式宣布要轉賣球隊，並且在12月3日確定買家，由中國信託銀行贊助的華翼育樂有限公司以4億元入主，球隊在隔年元月春訓正式更名為「中信兄弟」。

回首當時的決定，洪瑞河一再感嘆中小企業在經營成本快速墊高的中華職棒，的確是很辛苦，同時透露其實Lamigo在2012年季中就有意要轉賣球隊。

洪瑞河表示，當時劉玠廷來找他，表達球隊經營虧了這麼多錢，想建議父親劉保佑把球隊轉賣出去，但轉折點就出在下半季的爭霸戰況。

洪瑞河說，「Lamigo在下半季最後爭霸過程逆勢上揚，戰績超越原本有機會封王的兄弟隊，先贏得季冠軍，又拿下隊史第二座總冠軍，門票與相關營收增加，整個又活過來。」

反觀兄弟飯店在2013年初決定要轉手象隊，直到球季結束才對外宣布，洪瑞河不禁感嘆的說：「沒想到我們比Lamigo還先轉手。」

洪瑞河表示，當時大哥洪騰勝希望能在開季前宣布轉賣，但他堅絕反對，認為一旦宣布，肯定是人心惶惶，球員要怎麼比賽，戰績打不好，贊助商也不會捧場，球隊等於是陷入渙散氣氛。

打完整季的兄弟隊才召開記者會宣布轉賣，洪領隊說：「當時完全沒有事先跟仼何企業接觸，但他相信球隊一定會有企業接手。」

當時浮上檯面的中信與麗寶都很積極爭取，洪瑞河表示，「那時來接觸的企業並不少，有些企業沒有曝光，站在保護球隊與球員的立場，我只希望能找一個財力夠大的企業，不要再讓球隊陷入轉手的恐慌，而且能夠永續經營。」

面對近幾年在中職經營得有聲有色的Lamigo球團，也面臨必須轉賣的局面， 洪瑞河除了感到可惜，也給予祝福，期待他們能找到適合接手的大企業。