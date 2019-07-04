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中職／若三連霸後退場 猿隊將成史上第二例

2019-07-04 07:49聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

才剛取得上半季冠軍，Lamigo桃猿選在球季中掛牌求售，領隊劉玠廷喊話：「還有三連霸的目標要完成，還不到說再見的時候。」奪冠後旋即退出職棒經營的企業有先例，味全與義聯集團都有經驗，若猿隊達成三連霸、球隊也在年底完成易主，La New集團也將成為中職史上第二個以三連霸畫下句點的企業。

猿隊隊史共奪六座總冠軍，近七年拿下五冠，但就是還不曾完成三連霸，今年二度邁向挑戰，先在上半季就取得季冠軍，半隻腳已跨進總冠軍賽。昨天拋出求售消息，劉玠廷安定軍心，再三強調：「是易主，不是解散。」他也表明，「還有三連霸的目標要完成，還不到說再見的時候，下半季還是會在球場上努力奮戰。」

球隊奪冠後隨即退出經營的企業，過往就有味全與義聯集團兩個案例，味全龍在1997到1999年間締造三連霸，因母企業不堪虧損，遂向聯盟提出停權一年但不被接受，最終決定解散球隊，才剛完成三連霸的人氣球隊瞬間成空，在當時同樣令球迷痛心。

義大犀牛「壽命」短短四年，曾因超級洋將曼尼的加入帶動人氣，但僅止曇花一現，在球隊多數時間戰績和票房都不理想的情況下，母企業耐心耗盡，義聯集團在2016年季中宣布求售，隨後由富邦確定接手，該年義大犀牛闖進總冠軍賽以4勝2敗擊敗中信兄弟，以總冠軍作為義聯集團的畢業禮物。

猿隊今年挑戰三連霸，儘管在王柏融加盟日職日本火腿隊後，打線頓失一大主砲，但依然凌駕各隊的打線實力，仍被看好問鼎三連霸的機會濃厚，若能如願完成隊史首度三連霸，也將跟進味全的行列，成為第二個在球隊完成三連霸後退出職棒經營的企業。

劉玠廷義大犀牛日本火腿

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