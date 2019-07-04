中職／不捨創隊員工 劉玠廷：也是掙扎的原因

2019-07-04 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



撐過16個年頭，Lamigo桃猿終在昨天宣布求售，領隊劉玠廷形容是「困難與不捨的決定」，他也特別在記者會上點名創隊初期就來到隊上，至今仍在球隊幕後努力的員工們，「包含小潔和阿誠在內這些創隊員工，也是我們一直很掙扎的原因。」

猿隊昨天拋出球隊求售消息，令外界震驚，球員在昨天練球前正式接獲消息，就連球團員工都是在幾天前才得知。

劉玠廷從兒時球迷搖身成為球隊經營者，如今卻鄰近放手球隊的時刻，在記者會上多次停下話語，他透露最終做出求售決定並不容易，「這不像做生意，生意不好就關店，還背負著球迷的期待。」掙扎的原因，還包括球團裡的幾名資深員工，都是從La New熊創隊初期，就跟著球隊一路走到現在，共同經歷過球隊的低谷與高峰。

職棒球隊職員要處理的事務繁多，加上長期在外地奔波，來來去去的人自然不在少數，從La New集團在2003年跨足職棒經營以來，幾乎全程陪伴走過的員工共五人。

目前擔任副領隊的浦韋青和球隊管理、會計都是從第一年就在球隊中，公關劉潔穎第二年來到隊上，接著是啦啦隊長邱信誠，兩人就是劉玠廷口中的「小潔」與「阿誠」，初來到熊隊時都是志工，隔年成為正職，一路跟隨球隊至今，在第一線協助球隊運作，對球員和教練來說已如同家人。

劉玠廷昨天正式宣布球隊求售，但也向全體隊職員掛保證接下來一切運作正常，所有權益不變，若尋找買主不順利，明年還是會繼續玩。