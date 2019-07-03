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中職／6選手入選味全龍 南華棒球隊實力受肯定

2019-07-03 17:40聯合報 記者卜敏正╱即時報導

郭郁政曾獲107年全國成棒甲組春季聯賽，投手獎第5名。圖／南華大學提供
郭郁政曾獲107年全國成棒甲組春季聯賽，投手獎第5名。圖／南華大學提供
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中華職棒季中選秀會7月1日登場，新球隊味全龍加入，吸引許多優秀選手前來挑戰職棒，也讓選秀過程更加刺激。今年共有145名選手參與，南華大學共有投手郭郁政等6名選手入選「味全龍隊」，校方認為這是對南華大學棒球隊實力最大肯定。

南華大學校長林聰明表示，近年來推廣棒球、培育體育選手不遺餘力，棒球隊成軍三年來，曾拿下107年度梅花旗大學棒球錦標賽第2名，及107學年度大專盃棒球聯賽第4名。球隊首重品德與團隊紀律，每位選手都相當自律也勤於練習，成軍以來屢創佳績。今年一連6名好手獲球隊相中，代表學校、球員實力獲得肯定。

南華大學表示，入選的6名球員皆相當優秀，郭郁政曾獲107年全國成棒甲組春季聯賽，投手獎第5名；身高約180體型瘦長的游擊手張政禹，打擊、防守協調性、柔軟度都很不錯，反應和頭腦也都很清楚，曾獲中華民國大專校院107學年度棒球運動聯賽公開組一級，打擊獎第一名。

身高180公分的捕手全浩瑋，體型粗壯，有目前大學最佳阻殺能力，接球擋球也很有水準、防守優質。黃東淯球速在大學加強體能後已進步到144，變化球種有曲球、滑球、指叉球則是最佳決勝球。

林聰明指出，南華大學棒球隊總教練蔡仲南，過去就是國內職棒指叉球好手，在他帶領下，選手實力大幅邁進，本月1日至7月29日也前往中國大陸南京移地訓練。相信回國後，將繼續為校爭光。

捕手全浩瑋，體型粗壯，有目前大學最佳阻殺能力，接球擋球也很有水準。圖／南華大學提...
捕手全浩瑋，體型粗壯，有目前大學最佳阻殺能力，接球擋球也很有水準。圖／南華大學提供
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張政禹，打擊、防守協調性、柔軟度都很不錯。圖／南華大學提供
張政禹，打擊、防守協調性、柔軟度都很不錯。圖／南華大學提供
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棒球味全龍選秀

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