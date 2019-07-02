松山盃／八村壘接班人外線狂飆 明成逆轉神盾軍

2019-07-02 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



出自日本明成高校的八村壘，今年NBA選秀會成為日本首位首輪選秀會被挑中的籃球員，成為日本籃壇最大新聞，他的母校本周正好來台參加第3屆松山盃國際籃球邀請賽，今天更在「第二個八村壘」山﨑一渉轟下27分下逆轉東道主松山高中，以72：69帶走勝利。

兩校今天一路拉鋸，松山首節飆進4記三分球取得些微優勢，但山﨑一渉全場飆進6記三分球，加上松山新隊長尹麒綸最後追平機會沒能順利出手，讓多名球員打到流鼻血的明成演出逆轉勝。

雖喊勝負不是最大重點，松山教頭黃萬隆比賽一結束還是生氣摔筆，「領先過4、5分，張志豪失誤，又被他們6號和8號一對一，這都是能避免的。」不過從高強度的比賽中讓球員學習日本的穩定度和打法，就是黃萬隆舉辦松山盃的本意。

成為松山新任隊長的尹麒綸，今天也飆進4記三分球在內的24分，但他認為整體表現不夠好，「知道日本說山﨑一渉是『八村壘二世』，我是隊長，就是要跳出癌，不過教練給我的任務是被給他投，但他真的很準，又對到或碰到還是會進，也會用時間差來過我們。」