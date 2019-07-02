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中職／四冠王朱育賢再奪月MVP 李茲首次獲獎

2019-07-02 18:34聯合報 記者藍宗標╱即時報導

「四冠王」桃猿朱育賢（中）朱育賢本季第二次奪下月MVP。 聯合報系資料照
「四冠王」桃猿朱育賢（中）朱育賢本季第二次奪下月MVP。 聯合報系資料照
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中職六月投打MVP得主今天出爐，分別是Lamigo桃猿隊洋投李茲、聯盟「四冠王」朱育賢，這也朱育賢本季第二次奪下月MVP，兩人都是12票全票通過。

朱育賢六月出賽18場，79個打數揮出38支安打，打擊率高達4成81，轟出11支全壘打，攻下30分打點，單月11轟改寫林智勝過去10轟紀錄，寫下中職歷年新高。

朱育賢本季打擊率3成94、安打95支、全壘打22支、打點73分都在全聯盟排名第一，半季22轟紀錄也是史上最猛。

李茲六月出賽五場（四場先發），合計27局失五分，奪下4勝1中繼、防禦率1.67。

朱育賢中職

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