日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

已在央聯三連霸的廣島，在頭兩年奪下優勝的模式，都是從開季後就醞釀氣勢，然後在6月交流戰時大爆發，從此邁向優勝的康莊大道，去年戰力更加充足，早早就在5月初甩開各隊，今年雖然少了丸佳浩，但仍在5月中拉出一波大型連勝，交流戰開打前貯金(勝多於敗場數)來到14，正當各界又覺得今年優勝已定的時候，廣島進入到前幾年打來得心順手的交流戰，卻慘遭滑鐵盧，以5勝12敗1和的戰績在12隊中墊底，不但花掉辛苦存下的積蓄，還把央聯首位拱手讓給巨人。

6月底回歸到兩聯盟各自例行賽，廣島的首個系列賽就是遠征橫濱對上DeNA，在先前的對戰中廣島以6勝3敗取得優勢，沒想到首場就以3比13輸球，第二場打進延長賽，10局下被打出再見安打，最後一場則是被對手在第九局追平，和局收場，三場比賽下來一勝難求，狀況仍然不佳。

這三場比賽廣島總共只得了6分，打擊不振是廣島近期，乃至於整個6月在交流戰戰績不佳的主因，本來預計會變成暴鯉龍的廣島，變身不成功，反而成為跳不高的鯉魚王，廣島在交流戰的團隊打擊率只有2成16，得分只有59分，都是12隊最差，13支全壘打也只贏過3隊，完全不像是聯盟第一名球隊的打擊數據，6月打擊率最高的竟然是捕手會澤翼的2成73，再來是田中廣輔的2成56，其他主力打者包括西川龍馬、菊池涼介的打擊率都在2成5以下，但打擊狀況最嚴重不振且對球隊戰績有最大影的就是洋砲巴提斯塔(Xavier Batista)及鈴木誠也。

廣島洋砲巴提斯塔在交流戰中打擊表現不佳。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影 分享 facebook

巴提斯塔是廣島這兩年挖到的寶，17年季中從育成被升為正式球員後，就連續三季都打出雙位數的全壘打，本季已出賽75場，有望超過去年的99場，已是廣島的固定先發，他在5月交出3成52打擊率、10轟及21分打點，全壘打數是央聯單月最高，打點則是第五，不過進入6月後，他的打擊率掉到2成47，全壘打及打點分別只剩下4支及9分；不過廣島打線中狀況最差的還不是他，而是當家第四棒鈴木。

鈴木在5月打擊率高達3成83，另有8轟及22分打點，單月都是聯盟前三名，不過6月的表現判若兩人，打擊率低到2成2，只打出3轟及10分打點，他與巴提斯塔兩人的打擊低潮直接影響到球隊的戰績，也使得廣島的得分陷入乾旱期，鈴木在對DeNA三連戰的前兩戰都沒有安打，幸好在最後一場打出2支安打，結束連續11個打數沒有安打的窘境，不過球隊還無法拿下勝利。

鈴木誠也(右)6月陷入打擊大低潮，直接影響廣島戰績。 福耳攝影 分享 facebook

另一方面，廣島在交流戰的投手防禦率3.85並不算太差，洋投強森(Kris Johnson)延續5月的優異表現，6月先發4場，防禦率只有1.88，但隊友得分效率低落，僅拿到2勝1敗；九里亞蓮6月轉先發後表現穩定，拿到2勝，單月防禦率也同樣不到2；年輕投手床田寬樹及山口翔即使有幾場不穩失分較多，近期的先發也已回穩；不過麻煩的是王牌大瀨良大地。

大瀨良在交流戰開打前的防禦率只有2.04，成績是5勝2敗，交流戰第一場對上火力強大的西武，投6局失1分拿下勝投，這也是他近一個月來的唯一一場勝投，接下來面對火腿，雖然投8局只丟2分，但隊友面對新人吉田輝星及火腿牛棚投手群也僅打回1分，大瀨良苦吞敗仗，接下來再度在交流戰對上羅德及回歸央聯後的DeNA，陸續創下本季失分新高，投6局及4.2局就丟掉4分及7分，想當然隊友的火力仍沒有支援，都吞下敗仗，問題更大的是這兩場比賽分別被打4轟及3轟，前面的三場比賽也都有挨轟，個人已經是連五場都被打出全壘打，在這之前，他只被打了3轟，整個近況十分地糟。

加上廣島的牛棚投手近期也不穩，每個投手在近五場出賽都有丟分紀錄，投打目前到了一個嚴重的失調狀態，要怎麼調回來，就要考驗過去幾年躺著就能拿優勝的緒方孝市監督了。