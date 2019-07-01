棒球／台灣名人堂跟進日韓 首次拜會美國名人堂

黃煜（左）代表台灣棒球名人堂協會致贈禮品給美國棒球名人堂資深主管。圖／台灣棒球名人堂協會提供 分享 facebook

台灣棒球名人堂協會今天指出，協會理事、正在美國訪學的清華大學教授黃煜，日前接受理事長黃瑛坡委託，前往位於紐約州古柏鎮的美國棒球名人堂拜會，開啟兩國首次交流活動。

代表台灣棒球名人堂與會的黃煜教授，由美國棒球名人堂負責館藏及展示部門副總裁史卓爾接待，他表示他們一向樂於與各個國家的棒球名人堂進行交流，其中，日本是固定進行，韓國棒球名人堂也於年初造訪。

史卓爾表示，他們保存的美國棒球歷史，並不僅是入選名人堂的球星，各種具有價值的文件書籍、影音檔案、立體物品都是可能收藏的物品，因此目前名人堂的館藏已有三百萬件。史卓爾特別提到，許多人都忽略了文物保存所需的資源，以當年貝比魯斯的平面媒體文章的保存為例，其保存工作就需要十萬美元，而文物的保存空間都需要在特定的溫濕度狀態，美國棒球名人堂現有的5種溫適度的設定，就耗資80萬美元。

已有80年歷史的美國棒球名人堂，對於人口僅有數千人的古柏鎮具有關鍵價值，近年來每年造訪的人數接近30萬人次，負責授權商品開發的蒙多爾主任表示，人潮所帶來的門票收入是名人堂的重要營收之一，他提到今年預計參觀人次約28萬4000人，更重要的是每位民眾如花在商品購買的金額是每人16美元，而這兩項收入超過了年度整體營收的三分之一。

更值得一提的是，這些人潮對於古柏鎮的觀光餐旅業有密切影響，企業夥伴及發展部門的副總裁梅菲特提到之前曾經做過經濟效益調查，數字顯示對於當地帶來一億五千萬左右的經濟效益，同時，年度兩大盛事分別是7月的入堂頒證儀式以及5月國殤日的棒球名人經典賽，而蒙多爾主任及梅菲特副總裁也分別擔任在地旅遊及商會組織的委員，他們很清楚地知道名人堂在古柏鎮、甚至是北紐約州，扮演的觀光及經濟發展戰略地位。

台灣棒球名人堂理事長黃瑛坡，為擴大名人堂推廣棒球歷史傳承的能量，也期盼增加對於棒球文物保存及館務營運的知識，除了委託黃煜前往美國名人堂取經，上月初也與名譽理事長李宗憲及常務理事朱文增教授，拜會日本野球殿堂博物館，一方面拓展國際能見度，另一方面也吸取他國先進經驗，所謂「他山之石、可以攻錯」，期盼能提升國內棒球名人堂的服務能量。