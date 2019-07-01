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MLB／大谷雙響救不了天使 王維中只投一球被打下場

2019-07-01 08:50聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

運動家天使之戰，天使即便有大谷翔平演出今年首度單場雙響，不過隻手難以遮天，終場仍以3：12慘敗；我國投手王維中此役也為運動家登板，不過七局下中繼僅投一球，被敲安打後立刻退場，所幸沒有形成失分。

大谷翔平昨天四打數盡墨，今天四打數雙安，兩支都是全壘打，先是四局下對運動家先發投手貝瑟（Chris Bassitt）開轟，為天使打開得分大門，八局下再對牛棚投手布魯克斯（Aaron Brooks）補上另一支，兩發都是陽春砲。

這是大谷翔平自韌帶置換手術（Tommy John）回歸後，今年賽季第一次單場雙響，去年大谷也曾在下半季兩度單場雙響，其中一場還是發生在宣布即將進行Tommy John手術當天。

在6月趕進度追加九轟後，大谷翔平本季全壘打產量推進到12支，去年明星賽前他不過才敲出七轟，另外，大谷目前打擊率也提升到2成99，在天使陣中排名第二。

王維中是在七局下兩人出局、一壘有人時接獲運動家「一人左」的任務，沒想到第一球92.7哩速球，馬上被史戴拉（Tommy La Stella）敲成右外野安打，王維中隨即遭換下場，好在下一任投手索瑞亞（Joakim Soria）三振楚奧特（Mike Trout），順利化解這個半局，四天內三度登板的王維中沒造成傷害，防禦率還是1.80。

運動家大谷翔平天使

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