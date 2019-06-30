中職／上半季終戰悍將勝 蘇建文三千場執法中職第1人

2019-06-30 22:59 中央社 台北30日電



中職上半賽季最後一場比賽，中信兄弟與富邦悍將隊交手，比賽從3局開始打，悍將隊以9比5拿勝；這場比賽也是中職資深裁判蘇建文第3000場執法，為中職史上第1人。

今天這場比賽6月23日保留比賽，當時比賽2局打完，悍將隊3比2領先時因雨保留比賽至今天、於洲際棒球場舉行，比賽原訂下午5時05分開打，但因為雨勢影響，遲至晚間7時30分才開打。

今天比賽執法一壘審蘇建文，為中職資深裁判、現任中職裁判組副裁判長，1991年加入中職裁判組，今天比賽為個人第3000場執法，為史上第1人，執法場次分別為主審798場、一壘審752場、二壘審640場、三壘審450場、左線審184場、右線審176場。

悍將隊今天比賽改由游霆崴接替投球，中信兄弟隊則讓原本的先發投手廖乙忠繼續登板投球，廖乙忠6月23日比賽先發登板為中職一軍初登板，當時2局投完被敲4支安打，失掉3分責失分，今天繼續往下投、表現越來越穩。

廖乙忠今天3到5局僅被敲出1支安打，沒有失掉分數，6局被林益全敲出陽春砲掉分，為林益全個人本季第15轟，廖乙忠6局投完退場，總計投6局被敲6支安打，失掉4分責失分，投出4次三振，球隊輸球，廖乙忠吞下個人一軍生涯首敗。

悍將隊6局打完4比2領先，7局再起大局，靠著接連5支安打、1次保送、1次失誤，一口氣打了一輪，攻下5分大局、奠定勝基。

兄弟隊3到6局都沒能拿下分數，7局高宇杰、王威晨接連敲安，詹子賢敲出個人本季第14轟，3分砲替球隊將比數追至5比9，但兄弟比賽後半段沒能再追分，吞下敗仗。

中職上半球季賽事結束，悍將隊戰績31勝2和27敗、排名第2，兄弟隊26勝2和32敗、排名第3，中職下半球季7月5日兩地開打，悍將隊將在主場新莊棒球場與兄弟隊交手，Lamigo桃猿隊則在桃園棒球場迎戰統一獅隊。