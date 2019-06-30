中職／游霆崴中繼好投 悍將上半季最終戰贏兄弟

2019-06-30 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將、中信兄弟今天在台中洲際棒球場進行5月23日未完成的保留比賽，也是上半季最後一戰，游霆崴接替當時先發的包林傑上場，中繼5.2局失3分，幫助悍將隊以9：5贏球，拿下生涯第2勝和單場MVP。

5月23日比賽打完2局，由悍將隊以3：2領先，比賽因雨保留至今天繼續開打，但開賽前又受大雨影響，讓原訂5點進行的比賽再延後1.5小時開打。

中信兄弟由原本的先發投手新秀廖乙忠續投，至於悍將隊洋投包林傑當時先發2局失2分，今天由游霆崴接替3局起的投球任務。

兩隊維持3：2直到6局上，悍將隊林益全率先上場，從廖乙忠手中轟出中外野陽春全壘打，替球隊追加1分領先，林益全本季累積15轟超越中信兄弟張志豪，獨居聯盟第2，全壘打數也寫下個人生涯半季新高。

7局上中信兄弟換投黃恩賜，悍將隊又有攻勢，方克偉、張正偉連續安打，王正棠揮出中外野二壘打送回2分，林威廷接著在2出局後補上1分打點二壘打，申皓瑋的安打又追加2分，悍將隊單局攻下5分，將比數拉開為9：2。

兄弟則在7局下反撲，高宇杰、王威晨接連安打，詹子賢再從游霆崴手中轟出左外野3分全壘打（本季第14轟），8局下再攻占滿壘，但無功而返，最終中信兄弟就以4分差落敗。

悍將隊游霆崴今天投了5.2局，被敲6支安打，因挨轟失3分，拿下個人生涯第2勝和單場MVP。廖乙忠則是生涯初登板，23日投2局失3分，今天續投4局，因林益全的全壘打失1分，帳面上為先發6局失4分表現，吞生涯首敗。