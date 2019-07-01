日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

讀賣巨人隊雖然暫居中央聯盟第一，不過領先差距有限。在交流戰接近尾聲階段開始，他們陸續透過新外籍洋將以及交易等方式展開補強，重點在強化脆弱的牛棚。巨人隊先是簽下新洋投拉羅沙（Rubby De La Rosa），接著再跟火腿隊進行交易，用左投吉川光夫、宇佐見真吾，交易來藤岡貴裕、鍵谷陽平，補強投手戰力。火腿隊目前在中繼、捕手方面都缺乏人手，而巨人隊想強化中繼，可說是各取所需。

巨人為了補強牛棚戰力，從火腿換來兩位投手，其中藤岡貴裕近幾年成績並不是很好看。 擷圖自維基百科／Nsgok攝影 分享 facebook

宇佐見真吾是巨人隊期待的攻擊型捕手，巨人隊不惜放出，除了因為一軍捕手已經有小林誠司、炭谷銀仁朗、甚至已經轉往一壘的大城卓三之外，二軍還有22歲的岸田行倫，捕手人才濟濟之外，重點在於他們對補強牛棚的渴望。

這一波的補強成效，極有可能成為巨人隊今年能否奪下優勝的關鍵，不過真能帶來預期的效果嗎？

28歲的鍵谷陽平本季在一軍18場出賽，0勝0敗，防禦率5.94，2015-2017年連續3年出賽超過40場，不過去年降低到28場、防禦率4.28，生涯防禦率3.63以一名中繼投手來說都只能算是普通。另外，藤岡貴裕在2011年選秀會上是一名知名度相當響亮的左投手，有3支球隊競相在第一輪指名他，最後被羅德隊抽中。不過藤岡在進入職棒之後發展遠不如預期，在羅德隊成績平平，單季最多只有6勝，2018年被交易到日本火腿隊之後出賽4場只有0勝2敗、防禦率6.52。今年在一軍出賽2場，防禦率15.00，加入巨人後將是首度到央聯打球。

這兩名交易過來的投手能為巨人隊牛棚帶來多大的加分作用，令人懷疑。以原辰德為主導的2019年補強，花了將近40億日圓，不過卻多集中在打者。除了以5年25.5億日圓挖來連續兩屆央聯MVP丸佳浩（原廣島鯉魚隊）之外，他們簽下墨西哥籍洋砲畢雅努耶瓦（Christian Villanueva）、西武FA捕手炭谷銀仁朗、以自由契約離開歐力士的36歲老將中島宏之。再以1年5000萬日圓簽下「海歸派」的先發投手岩隈久志。不過，針對巨人隊主要弱點的牛棚戰力，除了簽回巨人出身的老將上原浩治，以及擔任終結者的庫克（Ryan Cook）之外，並沒有太大的加分，這使得巨人牛棚其實從球季前就已經開始呈現不安。

而上原浩治的閃電引退對巨人更是第一波打擊；在庫克「失格」之後，更是雪上加霜。上原浩治去年重返老東家，雖然隨著年齡的增長球威不如過去，但仍有14次中繼成功、防禦率3.63，有安定牛棚的效果。球季結束後上原動了左膝蓋手術，一度成為自由契約球員，年底巨人隊球團再度以單年5,000萬日幣將他簽回來，就是希望持續借重他的經驗，並扮演精神領袖的角色穩定牛棚。然而上原浩治卻在5月閃電宣布退休，結束21年選手生涯。

上原浩志閃電宣佈退休，美日通算超過2000局的投球，拿下134勝、128救援、防禦率不到3的好成績！ 歐新社資料照片 分享 facebook

再來就是王牌中繼馬席森（Scott Mathieson）因為感染艾利希氏體症的緣故，一直到6月的交流戰才在一軍復出。雖然馬席森一軍登板之後連續5場出賽都沒有失分，不過6月18日對歐力士被一記強襲球打中右腿的股關節附近之後又下二軍養傷。加上澤村拓一仍舊呈現不定時炸彈式的投球，防禦率高達4.41。原先被定位為守護神的庫克4月底就因為大量失分而被拔除終結者地位，下到二軍，6月中旬重返一軍仍不見起色，出賽10場，戰績0勝2敗6次救援成功，防禦率竟高達5.40，成為巨人牛棚的一大敗筆。

不過在狀況連連之中，巨人隊也並非完全沒有收穫。職棒四年級的左投中川皓太頂替守護神，投出2勝1敗10次救援成功、防禦率1.27的優異成績，成為一大驚喜。巨人隊目前仍居中央聯盟第一，接下來牛棚勢必需要重整，加入羅沙之後的勝利方程式能否奏效，將會是他們能否擺脫廣島、阪神等隊糾纏的關鍵。