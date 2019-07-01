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日職／巨人牛棚走調 從上原的閃退開始引爆

2019-07-01 07:00Hiyan

讀賣巨人隊雖然暫居中央聯盟第一，不過領先差距有限。在交流戰接近尾聲階段開始，他們陸續透過新外籍洋將以及交易等方式展開補強，重點在強化脆弱的牛棚。巨人隊先是簽下新洋投拉羅沙（Rubby De La Rosa），接著再跟火腿隊進行交易，用左投吉川光夫、宇佐見真吾，交易來藤岡貴裕、鍵谷陽平，補強投手戰力。火腿隊目前在中繼、捕手方面都缺乏人手，而巨人隊想強化中繼，可說是各取所需。

巨人為了補強牛棚戰力，從火腿換來兩位投手，其中藤岡貴裕近幾年成績並不是很好看。 ...
巨人為了補強牛棚戰力，從火腿換來兩位投手，其中藤岡貴裕近幾年成績並不是很好看。 擷圖自維基百科／Nsgok攝影
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宇佐見真吾是巨人隊期待的攻擊型捕手，巨人隊不惜放出，除了因為一軍捕手已經有小林誠司、炭谷銀仁朗、甚至已經轉往一壘的大城卓三之外，二軍還有22歲的岸田行倫，捕手人才濟濟之外，重點在於他們對補強牛棚的渴望。

這一波的補強成效，極有可能成為巨人隊今年能否奪下優勝的關鍵，不過真能帶來預期的效果嗎？

28歲的鍵谷陽平本季在一軍18場出賽，0勝0敗，防禦率5.94，2015-2017年連續3年出賽超過40場，不過去年降低到28場、防禦率4.28，生涯防禦率3.63以一名中繼投手來說都只能算是普通。另外，藤岡貴裕在2011年選秀會上是一名知名度相當響亮的左投手，有3支球隊競相在第一輪指名他，最後被羅德隊抽中。不過藤岡在進入職棒之後發展遠不如預期，在羅德隊成績平平，單季最多只有6勝，2018年被交易到日本火腿隊之後出賽4場只有0勝2敗、防禦率6.52。今年在一軍出賽2場，防禦率15.00，加入巨人後將是首度到央聯打球。

這兩名交易過來的投手能為巨人隊牛棚帶來多大的加分作用，令人懷疑。以原辰德為主導的2019年補強，花了將近40億日圓，不過卻多集中在打者。除了以5年25.5億日圓挖來連續兩屆央聯MVP丸佳浩（原廣島鯉魚隊）之外，他們簽下墨西哥籍洋砲畢雅努耶瓦（Christian Villanueva）、西武FA捕手炭谷銀仁朗、以自由契約離開歐力士的36歲老將中島宏之。再以1年5000萬日圓簽下「海歸派」的先發投手岩隈久志。不過，針對巨人隊主要弱點的牛棚戰力，除了簽回巨人出身的老將上原浩治，以及擔任終結者的庫克（Ryan Cook）之外，並沒有太大的加分，這使得巨人牛棚其實從球季前就已經開始呈現不安。

而上原浩治的閃電引退對巨人更是第一波打擊；在庫克「失格」之後，更是雪上加霜。上原浩治去年重返老東家，雖然隨著年齡的增長球威不如過去，但仍有14次中繼成功、防禦率3.63，有安定牛棚的效果。球季結束後上原動了左膝蓋手術，一度成為自由契約球員，年底巨人隊球團再度以單年5,000萬日幣將他簽回來，就是希望持續借重他的經驗，並扮演精神領袖的角色穩定牛棚。然而上原浩治卻在5月閃電宣布退休，結束21年選手生涯。

上原浩志閃電宣佈退休，美日通算超過2000局的投球，拿下134勝、128救援、防...
上原浩志閃電宣佈退休，美日通算超過2000局的投球，拿下134勝、128救援、防禦率不到3的好成績！ 歐新社資料照片
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再來就是王牌中繼馬席森（Scott Mathieson）因為感染艾利希氏體症的緣故，一直到6月的交流戰才在一軍復出。雖然馬席森一軍登板之後連續5場出賽都沒有失分，不過6月18日對歐力士被一記強襲球打中右腿的股關節附近之後又下二軍養傷。加上澤村拓一仍舊呈現不定時炸彈式的投球，防禦率高達4.41。原先被定位為守護神的庫克4月底就因為大量失分而被拔除終結者地位，下到二軍，6月中旬重返一軍仍不見起色，出賽10場，戰績0勝2敗6次救援成功，防禦率竟高達5.40，成為巨人牛棚的一大敗筆。

不過在狀況連連之中，巨人隊也並非完全沒有收穫。職棒四年級的左投中川皓太頂替守護神，投出2勝1敗10次救援成功、防禦率1.27的優異成績，成為一大驚喜。巨人隊目前仍居中央聯盟第一，接下來牛棚勢必需要重整，加入羅沙之後的勝利方程式能否奏效，將會是他們能否擺脫廣島、阪神等隊糾纏的關鍵。

讀賣巨人上原浩治

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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