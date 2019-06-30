中職／6年來共56名高中生透過選秀加盟 6人已離隊

2019-06-30 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職自2013年開放高中畢業生參與選秀，6年來共有56名高中生透過選秀加盟，其中41人已在一軍亮相，包括已成一軍主力的江辰晏、陳子豪、廖健富、陳仕朋等好手，今年再有破紀錄的31名高中生投入選秀，拚進職棒卡位。

中職在2013年舉辦首次、也是唯一一次的季中高中生單獨選秀會，吸引25人報名，並有13人獲選，最終10人順利加盟，包括梁家榮、朱俊祥（Lamigo桃猿）、江辰晏（統一獅）、陳子豪（中信兄弟）都已是一軍主力。

隔年高中生併入中職季中選秀會後，共有9名高中生報名，最終6人被挑中，統一獅隊在第一輪選進投手陳韻文，目前是獅隊終結者，也以15次救援成功暫居聯盟救援王。

被譽為選秀大年的2015年，共有26名高中生參與選秀，是今年之前的最高紀錄，最終14名高中生獲指名、12人加盟。

2016年碰上義大犀牛隊拋售風波，僅10名高中生報名選秀，但7人中選，其中申皓瑋（富邦悍將）、陳琥（中信兄弟）分別在首輪第二、三順位被選進，是高中生併入季中選秀後，首次有2名高中生在第一輪獲青睞。

2017年選秀則有18名高中生報名、7人獲指名，高苑工商畢業的廖健富在首輪第一順位被Lamigo桃猿隊挑中，成為中職史上首名高中生狀元，他在高苑同窗楊晉豪則在首輪第4順位加入悍將隊。

去年中職選秀共有23名高中生參與，15人被挑中則寫歷來新高，平鎮高中捕手戴培峰成為悍將隊第一指名，讓中職連兩年出現高中生狀元，他的高中同學、投手古林睿煬則在首輪第2指名被統一獅隊選進，連續3年有2名高中生在首輪獲中選。

今年味全龍隊加入成為第5隊，握有選秀狀元籤，且前4輪擁有第1、6順位的指名權。不僅參與選秀的145名選手人數破紀錄，共有31名高中生也寫歷來新高，包括平鎮高中劉基鴻、徐若熙、穀保家商岳政華都被看好能在首輪被挑中。

而截至去年為止，高中生參與中職選秀6年來，共有111名應屆畢業生報名，62人獲指名，但有6人未加盟，其中劉軒荅、王朝民都在日後再次投入選秀，如願叩關職棒。

56名透過選秀加入中職的高中生中，則已有6人離開，包括2013年被獅隊選進的張竣凱（去年底轉行政）、李文傑（2017年自請離隊）、黃靖幃（2017年釋出），2014年被義大犀牛挑中的楊智喬則是隔年就被釋出，2015年被挑中的猿隊王詮宏、中信兄弟許皓傑則在前兩年先後被釋出。

56人中共有15人沒有一軍出賽紀錄，包括已離隊的李文傑、楊智喬、王詮宏、許皓傑。而扣除去年季中才加入的7名高中新秀，還有2015年選進的獅隊投手郭力瑋、2016年中信兄弟選進的左投李吳永衡、猿隊捕手江忠垣、2017年猿隊網羅的投手萬昭清等4人還不曾在一軍亮相。