中職／朱育賢上半季砲火猛 全壘打及打點皆破紀錄

2019-06-29 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



Lamigo桃猿朱育賢單場敲出雙響砲。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

Lamigo桃猿、富邦悍將隊今晚在新莊棒球場交手，猿隊朱育賢擊出雙響砲，半季累積22支全壘打、73分打點，皆改寫中職半季最多紀錄，率隊以11：4擊敗悍將隊。

朱育賢在3局上擊出3分砲，先改寫高國輝在2015年下半季締造的半季20支全壘打本土紀錄，並追平時報鷹隊洋將丹尼歐在1996年下半季締造的21轟半季最多紀錄。

8局上朱育賢再砲轟悍將隊新秀楊彬，這支兩分砲也讓他超越丹尼歐，成為新紀錄保持人，上半季以22支全壘打結束，樹立半季最多轟的障礙。

朱育賢上半季打擊率3成94、敲95安皆居排頭，另改寫林益全在2015年下半季締造的72分半季最多打點紀錄，是目前的打擊四冠王（全壘打、安打、打點、打擊率）。

6月朱育賢擊出11支全壘打，也創下中職新猷，原紀錄由林智勝在2009年4月締造（10轟）。

朱育賢兩支全壘打替球隊送進5分，立於不敗之地，獲選單場MVP；猿隊已在25日拿到上半季冠軍，今晚比賽也是猿隊上半季最後一戰，以戰績35勝24敗1和收尾。

悍將隊此戰在3局下追平比數，4局上猿隊再以郭嚴文二壘打、林承飛、林智平安打及悍將隊失誤拿3分超前。

7局上，猿隊黃敬瑋、林立、張閔勛安打加保送、林承飛高飛犧牲打，單局再拿3分拉開比數。

悍將隊明天移師台中洲際棒球場，和中信兄弟隊進行上半季最後1場補賽。