中職／朱育賢雙響砲 改寫中職半季最多轟紀錄

2019-06-29 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



朱育賢。 報系資料照 分享 facebook

Lamigo桃猿、富邦悍將隊今晚在新莊棒球場交手，猿隊朱育賢單場雙響砲，個人本季第21、22轟接連出爐，改寫中職半季最多轟紀錄。

朱育賢在3局上擊出3分砲，先改寫高國輝在2015年下半季締造的半季20支全壘打本土紀錄，並追平時報鷹隊洋將丹尼歐在1996年下半季締造的21轟半季最多紀錄。

8局上朱育賢再砲轟悍將隊新秀楊彬，這支兩分砲也讓他成為新紀錄保持人，上半季以22支全壘打結束，樹立半季最多轟的障礙。