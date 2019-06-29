棒球／第6屆棒球名人堂頒證與特展 傳承棒球榮光

2019-06-29 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



台灣棒球名人堂協會今天在嘉義市立棒球場舉行第6屆名人頒證暨特展開幕儀式，本屆共有9位名人入堂，人數是開辦以來最多，體育署長高俊雄、嘉義市長黃敏惠下午也親臨現場，頒發入堂名人當選證書。

林敏政為本次唯一親臨現場的入堂名人，今天在名人頒證暨特展開幕儀式中表示：「能夠獲選入堂獲得認可，真的是台灣棒球人無上的榮耀，我自己也非常重視本次頒證，早已經期待整整兩周，最近這兩天更是興奮到睡不好覺。」

第6屆名人特展今天揭開序幕，明天起至8月31日在嘉義市棒球場文物館展開為期2個月的展覽活動，6屆來共24座名人銅雕首次全數亮相，50年代威震棒壇的台灣貝比魯斯洪太山，當年使用的球棒在一甲子後首次重現。

本屆入選名人文物中，除了洪太山使用的球棒外，蘇正生生前最喜歡的打擊獎座，攜手共創奧運銀牌佳績的中華棒球協會前理事長唐盼盼，當年打造一只紀念戒，贈予在背後負責辛苦組訓工作的林敏政，都會在這次特展首次呈現。此外第五屆入堂名人蕭長滾生前的棒球筆記，也將呈現在國人面前。