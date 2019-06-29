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棒球／第6屆棒球名人堂頒證與特展 傳承棒球榮光

2019-06-29 20:10聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

台灣棒球名人堂協會今天在嘉義市立棒球場舉行第6屆名人頒證暨特展開幕儀式，本屆共有9位名人入堂，人數是開辦以來最多，體育署長高俊雄、嘉義市長黃敏惠下午也親臨現場，頒發入堂名人當選證書。

林敏政為本次唯一親臨現場的入堂名人，今天在名人頒證暨特展開幕儀式中表示：「能夠獲選入堂獲得認可，真的是台灣棒球人無上的榮耀，我自己也非常重視本次頒證，早已經期待整整兩周，最近這兩天更是興奮到睡不好覺。」

第6屆名人特展今天揭開序幕，明天起至8月31日在嘉義市棒球場文物館展開為期2個月的展覽活動，6屆來共24座名人銅雕首次全數亮相，50年代威震棒壇的台灣貝比魯斯洪太山，當年使用的球棒在一甲子後首次重現。

本屆入選名人文物中，除了洪太山使用的球棒外，蘇正生生前最喜歡的打擊獎座，攜手共創奧運銀牌佳績的中華棒球協會前理事長唐盼盼，當年打造一只紀念戒，贈予在背後負責辛苦組訓工作的林敏政，都會在這次特展首次呈現。此外第五屆入堂名人蕭長滾生前的棒球筆記，也將呈現在國人面前。

台灣棒球名人堂自2014年成立來，每年都進行名人票選，從第一屆洪騰勝、曾紀恩、謝國城、嚴孝章，第二屆王貞治，第三屆方水泉、吳祥木、廖敏雄、徐生明，第四屆陳潤波，第五屆吳昌征、蕭長滾、林信彰、簡永昌、許漢水，加上今年初公布這9人，共有24位入堂。

台灣棒球名人堂名人暨家屬合影。圖／台灣棒球名人堂協會提供
台灣棒球名人堂名人暨家屬合影。圖／台灣棒球名人堂協會提供
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體育署長高俊雄（左四）、嘉義市長黃敏惠（左五）共同頒發入堂名人當選證書。圖／台灣...
體育署長高俊雄（左四）、嘉義市長黃敏惠（左五）共同頒發入堂名人當選證書。圖／台灣棒球名人堂協會提供。
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棒球名人堂王貞治

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