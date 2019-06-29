中職／朱育賢半季21轟 改寫本土最多紀錄

2019-06-29 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



Lamigo桃猿、富邦悍將隊今晚在新莊棒球場交手，猿隊朱育賢在3局上擊出3分砲，個人本季第21轟出爐，改寫高國輝保持的半季最多轟本土紀錄。

朱育賢3天前敲出個人本季第20轟，追平高國輝在2015年下半季締造的半季20支全壘打本土紀錄，今天再將紀錄往前推進。

此戰3局上，他從悍將隊先發投手陳仕朋手中開轟，第21轟出爐，追平時報鷹隊洋將丹尼歐在1996年下半季的半季21轟紀錄。

朱育賢今晚賽前打擊率3成88、92安、打點68分都是排行榜龍頭，全壘打也是排頭，暫居打擊四冠王。