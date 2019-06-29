親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

川習會登場 會前川習都強調美中的好關係

運動筆記【國內田徑】全國排名夏季賽週一登場 賽程轉播看過來【焦點人物】走過顛峰與低潮 蛻變後的鐵人界安心亞- 柳怡卉
健行筆記羊稠森林步道.順訪五福宮拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」：聖母山莊、三角崙山一日行
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

MLB CUP／去年意外扳倒興穀 六家這次拚當黑馬

2019-06-29 11:03聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

有了去年參加MLB CUP全國次少棒邀請賽的經驗，新竹縣六家國小今年再度參與這個盛夏大會，總教練曾柏鈞說，「去年小朋友覺得很新鮮，比賽上電視還很緊張，而且全壘打大賽很好玩，訓聯課程又有國外教練來教，知道續辦馬上報名參加。」

六家國小雖然是社團型球隊，平時主要也練習軟式，不常接觸硬式，但曾柏鈞表示，還是要有科班的紀律性，並且保有棒球精神，「和其它學校比起來，我們知名度上有落差，所以打起來沒壓力，帶著學習態度打這次比賽。」

去年共有12隊參賽，六家國小以第八名作收，兩場小組預賽取得一勝一敗，比較得失分後無緣晉級下一輪；當時首戰對上新北市興穀國小，意外以8：7險勝，讓曾柏鈞笑道，「我們教練團更驚訝，原本以為大比數輸球，可惜第二場因為有電視轉播，所以選手們太緊張而輸球，今年一樣期待扮演黑馬，在場上發揮出來。」

今年六家國小四年級生多達11人，其中有三、四位挾帶去年的參賽經驗，盼望成為領頭羊，尤其是身為隊長的林期宏，去年就有出賽守外野的經驗，這次他將轉換為捕手身分率領其它球員出征，曾柏鈞說，「他是心臟大顆的選手，去年四年級內野比較齊，所以把他拉到外野，今年把重要的捕手位置交給他。」

對於二度參賽的目標，曾柏鈞表示，「要比去年更好、晉級第二輪，希望小球員放輕鬆，但積極去打，打出社團的精神，給科班的球員刮目相看。」

六家國小連兩年參加MLB CUP。圖／六家國小少棒隊提供
六家國小連兩年參加MLB CUP。圖／六家國小少棒隊提供
分享
六家國小力拚成為今年黑馬。圖／六家國小少棒隊提供
六家國小力拚成為今年黑馬。圖／六家國小少棒隊提供
分享
六家國小備戰MLB CUP。圖／六家國小少棒隊提供
六家國小備戰MLB CUP。圖／六家國小少棒隊提供
分享

棒球MLB

相關新聞

中職／誰是龍狀元 牽動另4隊選秀補強

2019-06-28 23:52

中職／棒打王溢正 胡金龍單場MVP

2019-06-28 23:54

中職／胡金龍開轟猛打賞 悍將5：2勝猿隊

2019-06-28 22:18

中職／洪一中9年屹立不搖 三隊同期已17位教頭

2019-06-28 08:00

中職／拚全年勝率 悍將斷猿9連勝

2019-06-28 00:08

中職／天母棒球場當主場？ 味全龍「善意拜會」北市副市長

2019-06-28 00:01

中職／救30歲獅 球團須解3隱憂

2019-06-27 23:36

中職／蔗總請辭 獅准了 劉育辰代理至球季結束

2019-06-27 23:32

熱門文章

NBA／柯瑞為何被人討厭？巴恩斯：他太過出色

2019-06-28 16:03

MLB／前一打席才開轟 王維中三振大谷翔平

2019-06-28 12:04

NBA／轉讓23號給戴維斯 詹姆斯暗示改穿6號球衣

2019-06-28 13:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top