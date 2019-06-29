MLB CUP／去年意外扳倒興穀 六家這次拚當黑馬

2019-06-29 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



有了去年參加MLB CUP全國次少棒邀請賽的經驗，新竹縣六家國小今年再度參與這個盛夏大會，總教練曾柏鈞說，「去年小朋友覺得很新鮮，比賽上電視還很緊張，而且全壘打大賽很好玩，訓聯課程又有國外教練來教，知道續辦馬上報名參加。」

六家國小雖然是社團型球隊，平時主要也練習軟式，不常接觸硬式，但曾柏鈞表示，還是要有科班的紀律性，並且保有棒球精神，「和其它學校比起來，我們知名度上有落差，所以打起來沒壓力，帶著學習態度打這次比賽。」

去年共有12隊參賽，六家國小以第八名作收，兩場小組預賽取得一勝一敗，比較得失分後無緣晉級下一輪；當時首戰對上新北市興穀國小，意外以8：7險勝，讓曾柏鈞笑道，「我們教練團更驚訝，原本以為大比數輸球，可惜第二場因為有電視轉播，所以選手們太緊張而輸球，今年一樣期待扮演黑馬，在場上發揮出來。」

今年六家國小四年級生多達11人，其中有三、四位挾帶去年的參賽經驗，盼望成為領頭羊，尤其是身為隊長的林期宏，去年就有出賽守外野的經驗，這次他將轉換為捕手身分率領其它球員出征，曾柏鈞說，「他是心臟大顆的選手，去年四年級內野比較齊，所以把他拉到外野，今年把重要的捕手位置交給他。」