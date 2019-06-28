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中職／富邦悍將5：2奪勝 胡金龍獲得單場MVP

2019-06-28 22:11聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

中職補賽晚上進行Lamigo桃猿VS富邦悍將之戰，富邦悍將終場以5：2，拿下勝利；8局上，中外野申皓瑋漂亮飛身接球。胡金龍也因優異的打擊表現，獲得單場MVP。

一局下，富邦悍將胡金龍擊出2分砲。記者蘇健忠／攝影
一局下，富邦悍將胡金龍擊出2分砲。記者蘇健忠／攝影
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8局上，富邦悍將中外野申皓瑋漂亮飛身接球。記者蘇健忠／攝影
8局上，富邦悍將中外野申皓瑋漂亮飛身接球。記者蘇健忠／攝影
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富邦悍將胡金龍獲得單場MVP。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將胡金龍獲得單場MVP。記者蘇健忠／攝影
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富邦悍將胡金龍申皓瑋
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