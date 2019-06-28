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MLB／前一打席才開轟 王維中三振大谷翔平

2019-06-28 12:04聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

王維中。美聯社
王維中。美聯社
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效力運動家的台灣旅美左投王維中，再度遭遇天使「二刀流」大谷翔平，今天在第四局的投打對決共用6球，王維中最終以一記滑球讓他揮空遭到三振；這是兩人的生涯第三度對決，王維中取得2K優勢，另一回合則是大谷敲出安打。

兩隊今天展開四連戰，運動家先發投手安德森（Tanner Anderson）第二局已挨了一發兩分砲，第三局更讓戰局失控，大谷翔平從他手中敲出兩分砲、本季第10轟，天使持續狙擊，再補上3支安打，讓分數差距轉眼來到1：7，這局沒投完，運動家已決定換投，由王維中接手該局最後一個出局數。

王維中登板後一球未投，牽制一壘抓到跑者出局，第四局繼續上工，先遭首位打者陸克洛伊（Jonathan Lucroy）敲出安打，一出局後面對天使強棒楚奧特（Mke Trout），球數先處於0好3壞的絕對落後，對決7球，最終以一記變速球讓他擊出飛球出局，再對大谷翔平賞出三振。

王維中越投越威猛，第五局面對四到六棒，先連飆2K，再讓普荷斯（Albert Pujols）敲出滾地球出局。

相隔五天再度出賽，王維中此役共用30球，20球是好球，投2.1局只被敲出1安打、無失分，送出3K，防禦率1.80，在連兩場失分後回穩演出。

此外，大谷翔平去年因手肘傷勢在傷兵名單待了近一個月，在8月4日達陣單季10轟，整季共敲22轟；今年則是遲至5月8日才展開球季，仍以高效率在6月28日就完成連兩季兩位數全壘打。

王維中大谷翔平
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