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MLB／9天內2場超級馬拉松 雙城嘆「別再來了」

2019-06-28 10:51聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

光芒亞當斯18局上在隊友得分後相當興奮。 路透
光芒亞當斯18局上在隊友得分後相當興奮。 路透
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對球迷來說，看今天光芒雙城之戰，大概就是買一送一不寄杯的概念；兩隊打了18局的馬拉松大戰，合計共用42名球員，比賽共歷時5小時42分鐘，由光芒以5：2帶走勝利，輸球的一方疲憊程度也跟著加倍，雙城一壘手克隆（C.J. Cron）忍不住說：「希望別再有那麼長的比賽了。」

兩隊正規九局打完為2：2平手，且分數早在前兩局就拿下，接下來長達4小時沒有分數進帳。此役為光芒擔任「開門投手」的史坦尼克（Ryne Stanek），先發2局失2分，接下來8任後援投手聯手飆出驚人的16局無失分，包括原本不在今天出賽規畫內的亞布洛（Ryan Yarbrough），扛起最後3局送出5K，也收下本季第7勝。

雙城投手群的演出也不遜色，培瑞茲（Martín Pérez）繳出7局失2分的優質先發，接下來8任後援投手也聯手貢獻10局無失分，直到哈波（Ryne Harper）登板才失守。

光芒在第18局滿壘時先靠高飛犧牲打跑回超前分，亞當斯（Willy Adams）和韓籍打者崔志萬補上安打，各帶有1分打點，分數凍結了15局後，終於單局進帳3分，終場就以5：2氣走雙城。

雙城九天前才剛當了17局大戰的贏家，比賽耗時5小時45分鐘，今天再度看著比賽打到昏天暗地，這回卻成18局大戰的輸家，雙城很懂箇中滋味的差異。

總教練波德利（Rocco Baldelli）就說：「我們見識過了馬拉松大戰的一體兩面，當你帶走勝利時，你的感覺會更加美妙，但輸球時只覺得這是漫長的一天。」克隆也說：「我們贏了17局比賽，卻輸了18局比賽，現在我只希望不要再有那麼長的比賽了。」

雙城光芒培瑞茲
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