MLB／太久沒比賽 金布洛爾忘了要補位一壘

2019-06-28 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



金布洛爾。 美聯社 分享 facebook 向小熊報到的第一天，終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）就在第九局打卡上班，有驚無險守住一、二壘有人局面，幫助小熊以9：7擊敗勇士，金布洛爾本季第一個救援點遲至今天終於到手。

金布洛爾結束漫長的待業期，終於在本月初與小熊簽下三年4300萬美元合約，先前往3A愛荷華小熊出賽調整，直到今天終於向大聯盟報到，隊友海沃德（Jason Heyward）興奮說：「我們終於等到他了！」

大牌終結者正式上班首日就派上用場，小熊此役一度以1：6落後，第四局先追回3分，第五局瑞佐（Anthony Rizzo）的二壘安打和海沃德的三壘安打各帶有1分打點，先追平戰局，卡拉提尼（Victor Caratini）補上兩分砲，幫助小熊取得領先。

兩隊在第六局各追加1分，小熊以9：7進入最後一局，金布洛爾在主場小熊球迷的期待目光中登板，第一球就是97.6哩的直球好球進壘，他以三振收下第一個出局數，卻在兩出局後遭遇亂流，接連被敲長打和投出保送，最後雖以滾地球出局鎖定勝利，但這球還因金布洛爾補位太晚，迫使一壘手瑞佐接球後還需自己撲回一壘完成封殺。

Some people say @ARizzo44 is the fastest man on the planet. pic.twitter.com/RgKU3SW8vI — Chicago Cubs (@Cubs) June 27, 2019

金布洛爾在賽前婉拒受訪，收下本季第一個救援點後暢談來到小熊的心情，他說：「有球迷在身後的感覺真的很棒，這是美好的一天。」他感謝瑞佐在最後一個出局數的幫忙，也拿忘了補位自嘲，「我得先記住要補位一壘，那會讓事情容易一些。」

本季初登板有些跌跌撞撞，金布洛爾坦承球感仍有些生疏，但隊友還是對他很有信心，後援投手布拉克（Brad Brach）就說：「現在九局比賽要變成八局比賽囉！」

總教練麥登（Joe Maddon）賽前受訪時透露金布洛爾的「使用說明書」，現階段將以把關三個出局數為限，但沒有出賽天數限制，「你不希望過度使用球員，聆聽選手的聲音很重要，但目前來說，當所有球員都可以每天上場，我們的牛棚深度確實相當充足，能在比賽中提早派上其他球員，那非常具有吸引力。」