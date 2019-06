MLB／太久沒比賽 金布洛爾忘了要補位一壘

金布洛爾。 美聯社 分享 facebook 向小熊報到的第一天,終結者金布洛爾(Craig Kimbrel)就在第九局打卡上班,有驚無險守住一、二壘有人局面,幫助小熊以9:7擊敗勇士,金布洛爾本季第一個救援點遲至今天終於到手。

金布洛爾結束漫長的待業期,終於在本月初與小熊簽下三年4300萬美元合約,先前往3A愛荷華小熊出賽調整,直到今天終於向大聯盟報到,隊友海沃德(Jason Heyward)興奮說:「我們終於等到他了!」

大牌終結者正式上班首日就派上用場,小熊此役一度以1:6落後,第四局先追回3分,第五局瑞佐(Anthony Rizzo)的二壘安打和海沃德的三壘安打各帶有1分打點,先追平戰局,卡拉提尼(Victor Caratini)補上兩分砲,幫助小熊取得領先。

兩隊在第六局各追加1分,小熊以9:7進入最後一局,金布洛爾在主場小熊球迷的期待目光中登板,第一球就是97.6哩的直球好球進壘,他以三振收下第一個出局數,卻在兩出局後遭遇亂流,接連被敲長打和投出保送,最後雖以滾地球出局鎖定勝利,但這球還因金布洛爾補位太晚,迫使一壘手瑞佐接球後還需自己撲回一壘完成封殺。

Some people say @ARizzo44 is the fastest man on the planet. pic.twitter.com/RgKU3SW8vI