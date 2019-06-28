中職／洪一中9年屹立不搖 三隊同期已用17位教頭

2019-06-28 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



中職總教練不好當，不是人人都可以成為Lamigo桃猿隊總教練洪一中，今年已是他擔任中職教頭的第15個年頭，從2011年回鍋至今屹立不搖，其他三隊在這九年間則已歷任17位總教練和4位代理總教練，包括昨天臨危受命接下統一獅隊兵符的劉育辰。

洪一中在2004到2009年間就曾職掌La New熊隊兵符，當時因球隊戰績不佳請辭，直到2011年重出江湖職掌一軍兵符，隊史六座總冠軍都在他的率領下到手，早已是中職史上最多勝與最多冠教頭，在台灣棒壇具有標誌性地位。

相較已經連續九個年頭捧穩飯碗的洪一中，其他各隊教頭一個換過一個，富邦悍將連同前身興農牛與義大犀牛在內，從2011年起已聘用了七位總教練和三位代理總教練，葉君璋從2015年6月帶隊到2018年7月，橫跨義大犀牛與富邦悍將時期，已是在位時間最久的教頭。

統一獅2011年時的總教練為四屆冠軍教頭呂文生，接下來陸續由中島輝士、陳連宏、郭泰源和黃甘霖接棒，昨天黃甘霖請辭後再由劉育辰扛起代理教頭，率隊時間最長為陳連宏與黃甘霖，同樣都是兩年半。

中信兄弟連同前身兄弟象在內，近九年來也上任了五位教頭，陳瑞振從2009年起帶隊三年，謝長亨領軍進入第三季後在季初就因戰績不佳下台，接下來的吳復連和史耐德都沒能帶兵超過兩季，目前教頭則為正式接掌兵符首季的伯納。

若不含代理教頭在內，其他三隊從2011年起合計共用17位教頭，每隊平均5.67位、每人平均帶隊時間不到兩年，執教時間沒人看得到洪總的車尾燈。