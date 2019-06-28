親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

台大確定不續聘司徒文！合約至7月底終止

韓提當總統四條件 林濁水提「第五條件」大家才不怕

運動筆記【知識】野跑界三大天王 越野技巧不藏私大公開【賽事】ZEPRO RUN 物資馬回到台南囉! 報名即可抽台灣之光國旗跑鞋!!
健行筆記羊稠森林步道.順訪五福宮拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」：聖母山莊、三角崙山一日行
NBALarry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧年度MVP得主- Giannis Antetokounmpo (2018-19賽季)

中職／洪一中9年屹立不搖 三隊同期已用17位教頭

2019-06-28 08:00聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

中職總教練不好當，不是人人都可以成為Lamigo桃猿隊總教練洪一中，今年已是他擔任中職教頭的第15個年頭，從2011年回鍋至今屹立不搖，其他三隊在這九年間則已歷任17位總教練和4位代理總教練，包括昨天臨危受命接下統一獅隊兵符的劉育辰。

洪一中在2004到2009年間就曾職掌La New熊隊兵符，當時因球隊戰績不佳請辭，直到2011年重出江湖職掌一軍兵符，隊史六座總冠軍都在他的率領下到手，早已是中職史上最多勝與最多冠教頭，在台灣棒壇具有標誌性地位。

相較已經連續九個年頭捧穩飯碗的洪一中，其他各隊教頭一個換過一個，富邦悍將連同前身興農牛與義大犀牛在內，從2011年起已聘用了七位總教練和三位代理總教練，葉君璋從2015年6月帶隊到2018年7月，橫跨義大犀牛與富邦悍將時期，已是在位時間最久的教頭。

統一獅2011年時的總教練為四屆冠軍教頭呂文生，接下來陸續由中島輝士、陳連宏、郭泰源和黃甘霖接棒，昨天黃甘霖請辭後再由劉育辰扛起代理教頭，率隊時間最長為陳連宏與黃甘霖，同樣都是兩年半。

中信兄弟連同前身兄弟象在內，近九年來也上任了五位教頭，陳瑞振從2009年起帶隊三年，謝長亨領軍進入第三季後在季初就因戰績不佳下台，接下來的吳復連和史耐德都沒能帶兵超過兩季，目前教頭則為正式接掌兵符首季的伯納。

若不含代理教頭在內，其他三隊從2011年起合計共用17位教頭，每隊平均5.67位、每人平均帶隊時間不到兩年，執教時間沒人看得到洪總的車尾燈。

中職黃甘霖洪一中
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

中職／蔗總請辭 獅准了 劉育辰代理至球季結束

2019-06-27 23:32

中職／救30歲獅 球團須解3隱憂

2019-06-27 23:36

中職／拚全年勝率 悍將斷猿9連勝

2019-06-28 00:08

中職／天母棒球場當主場？ 味全龍「善意拜會」北市副市長

2019-06-28 00:01

中職／林益全開轟猛打賞 悍將斷猿9連勝

2019-06-27 22:08

中職／生涯勝投效率最高 王溢正逼近索沙8勝

2019-06-27 19:48

中職／客場帶上吉祥物 「猿氣小子」江國謙升一軍

2019-06-27 19:09

中職／才講完下半季計畫 黃甘霖下台有內情？

2019-06-27 19:01

中職／34歲菜鳥教頭劉育辰 獅隊成軍30年最年輕

2019-06-27 17:07

中職／黃甘霖請辭教頭 洪一中祝福：人生很長

2019-06-27 16:56

中職／黃甘霖因身體狀況請辭 劉育辰暫代獅教頭

2019-06-27 15:02

中職／備胎來了 中信新洋投赫猛28日抵台

2019-06-27 13:20

中職／4大潛水艇投手選秀 誰是下一個黃子鵬？

2019-06-27 07:00

中職／再度封王好意外 洪一中：一度想放棄

2019-06-26 23:42

中職／新人王大熱門！洪總點名陳晨威

2019-06-26 23:39

中職／朱育賢有本錢40轟 廖健富逆轉砲猿9連勝

2019-06-26 23:36

中職／廖健富代打勝利三分砲 猿又屠獅9連勝

2019-06-26 22:29

中職／蘇智傑砲轟賴智垣 獅隊史2千轟出爐

2019-06-26 21:25

中職／上半季任中繼受重用 劉軒荅靠訓練解疲勞

2019-06-26 21:14

中職／林泓育主戰捕手兼第4棒 助猿火力最大化

2019-06-26 20:45

中職／朱育賢砲轟潘威倫 半季20轟本土第二人

2019-06-26 19:53

中職／後段選秀較不利 獅想進補野手

2019-06-26 19:34

中職／陳晨威打響名號 長打超乎自己想像

2019-06-26 18:51

中職／上半季最意外收穫 洪一中點名陳晨威

2019-06-26 18:18

中職／一度想放棄上半季 洪一中封王後睡不著

2019-06-26 17:37

中職／尼克斯對決墊底獅 挑戰第8勝追平索沙

2019-06-26 15:53

中職／少了王柏融 「暴力猿」火力依舊冠聯盟

2019-06-26 09:33

中職／獅、兄弟急需補強 首選內外兼具的野手

2019-06-26 07:00

中職／從盲劍客到MVP身手 朱育賢人生逆轉勝

2019-06-24 07:00

日職／令和元年交流戰 出現五大意外

2019-06-24 07:00

中職／無安打完全比賽非護身符 3洋投留校察看

2019-06-21 07:00

日職／又貴又難用的重金兵團 年底難逃風暴

2019-06-20 07:00

中職／測試會找練武奇才 朱育賢是最佳案例

2019-06-19 07:00

日職／同為甲子園之星 達也可望正面對決輝星

2019-06-18 07:00

中職／少了最強打者和守護神 桃猿依舊強大無比

2019-06-18 07:00

中職／年輕投手頻出頭 請當成潘威倫來珍惜

2019-06-12 07:00

日職／強打捕手時代來臨 日本國際賽優勢再現

2019-06-06 07:00

中職／索沙見錢眼開？ 聯盟該檢討洋將待遇了

2019-06-06 07:00

中職／一天兩戰狂攻52分 想偷局數釀大禍

2019-06-05 07:00
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特宣布跳脫合約 正式成自由球員

2019-06-27 08:13

中職／才講完下半季計畫 黃甘霖下台有內情？

2019-06-27 19:01

中職／黃甘霖因身體狀況請辭 劉育辰暫代獅教頭

2019-06-27 15:02

NBA／勇士若願開五年頂薪 傳湯普森會續留

2019-06-27 13:04

NBA／不只KD和雷納德 尼克想給卡珍斯1年大約

2019-06-27 14:46

NBA／續留暴龍 小加索執行下季球員選項

2019-06-27 09:37

NBA／騎士求交易或裁掉史密斯 湖人可能接收

2019-06-27 14:37

NBA／杜蘭特賣掉加州房產 傳紐約置產

2019-06-27 16:36

NBA／恐被火箭當交易籌碼 塔克：這就是生意

2019-06-27 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top