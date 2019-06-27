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中職／林益全開轟猛打賞 悍將斷猿9連勝

2019-06-27 22:08聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中職上半季「消化試合」，富邦悍將隊今天在新莊棒球場迎戰Lamigo桃猿隊，前3局就從蘇俊羽手中搶下8分奠定勝基，終場以10：7勝出，斬斷猿隊9連勝。林益全單場3安「猛打賞」獲選單場MVP。

林益全。 報系資料照片
林益全。 報系資料照片
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猿隊已拿到上半季冠軍，今天推蘇俊羽出戰悍將隊，是他本季首度先發，首局雖投出三上三下，但第2局起狀況不斷。

悍將隊在2局下猛攻一輪進帳5分大局，3局下林益全率先上場再轟出一發陽出砲（本季第14轟），蘇俊羽留下一、二壘有人的局面退場，由新秀江國謙登板接替，是他生涯初登板，悍將隊再靠申皓瑋二壘打、石翔宇滾地球和投手暴投追加分數，將比數拉開為9：0。

至於猿隊打線前3局沒能從羅力手中攻進分數，4局起展開反撲，單局靠3支安打和1次失誤追回2分，5局上林立、陳俊秀的安打也送回分數。

悍將隊在6局下靠陳品捷的陽春砲（本季第3轟）多添1分，但悍將隊牛棚在7局上又有狀況，猿隊陳俊秀從羅華韋手中轟出2分砲（本季第5轟），郭嚴文的適時安打又有分數進帳，猿隊將比數追成7：10，但最終仍以3分差落敗。

悍將隊今天共敲出11支安打，包括林益全、陳品捷2發全壘打，其中林益全單場4支3，拿下單場MVP。羅力則是先發6局失4分（3分自責分），拿下本季第6勝。

猿隊蘇俊羽只投2局失8分（7分自責分），吞敗投；19歲江國謙生涯初登板中繼5局，被敲3支安打（1轟），失2分。

林益全
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