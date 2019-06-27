中職／客場帶上吉祥物 「猿氣小子」江國謙升一軍

2019-06-27 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



Lamigo桃猿隊投手江國謙神似自家吉祥物猿氣小子。圖／取自Lamigo TV粉絲團 分享 facebook Lamigo桃猿隊已拿到今年上半季冠軍，昨天從二軍拉上19歲新秀投手江國謙，盼找出下半季可用的牛棚人選，在今起的最後3場補賽，江國謙有望完成個人一軍初登板。

江國謙去年從平鎮高中畢業，在選秀第6輪被猿隊挑中，之後在二軍、與日職羅德隊的交流戰、中職冬季聯盟及今年春訓都有好表現。

今年江國謙在二軍開季也有不錯成績，並在4月18日首度被拉上一軍，但碰上猿隊連勝，加上因雨延賽影響球隊投手安排，江國謙在一軍待了9天後被下放二軍，雖然一球未投，但他提到：「看學長在場上丟球的感覺，跟二軍不一樣，有危機、壘上有人時，會把節奏放慢，讓自己控制比賽。」

回到二軍後，江國謙連兩場先發都大量失分，他說：「可能自己在場上的調整能力沒有那麼快。」但回到牛棚後回穩，他也認為，自己之後的狀況都在可以控制的範圍之中。

這次在球隊上半季「消化試合」階段又被登錄一軍，江國謙表示：「上來就多吃幾局、多表現一點，沒有給自己太大壓力，就是換個地方投球。」而今年也是江國謙加入職棒第一個完整球季，他認為，自己在比賽中更有想法了。