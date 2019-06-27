中職／才講完下半季計畫 黃甘霖下台有內情？

2019-06-27 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



才講完備戰下半季計畫，黃甘霖突然下台。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊上半季排名墊底，從2014年至今已連續11個半季未封王，總教練黃甘霖昨天還在台南球場暢談備戰下半季計畫，今天就以身體健康為由向球團請辭，短短24小時出現如此劇烈變化，不難想見獅隊內部確實出了不少問題。

獅隊上半季最後兩戰在台南球場都遭猿隊逆轉勝，還在自己的地盤被猿隊封王，以7連敗結束這個灰頭土臉的半季，也是黃甘霖領軍兩年半首次嘗到半季墊底的滋味。

職棒總教練下台為戰績負責，這30年來不斷發生，黃甘霖的調度問題雖是卸任原因之一，但傷兵突然變多、失誤偏高、洋投戰力不振、牛棚頻出狀況，都讓獅隊上半季無法止跌回升，這些攸關球隊體質的因素如果無法有效改善，下半季想要拚出冠軍、甚至回到A級行列談何容易。

獅隊不但團隊主要投打、守備數據都在中職四隊墊底，主場觀眾人數也是最少，30場主場比賽11萬6204人進場，單場平均只有3873人，比去年平均數下跌6%，落後人氣最旺的猿隊（單場平均7165人）一大截，隊史意義重大的第30個球季，恐怕不太好過。

昨天上半季最後一戰在台南開打前，黃甘霖展望下半季賽事，強調要讓部分身體已經疲勞的球員，利用上、下半季空檔好好休息，也談到自辦模擬賽、七月一日年度選秀會的策略，不料今天就出現讓不少人意外的結果，他的未來動態值得觀察。