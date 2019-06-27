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中職／黃甘霖請辭教頭 洪一中祝福：人生很長

2019-06-27 16:56聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

「蔗總」黃甘霖請辭統一獅隊總教練獲准。 聯合報系資料照
「蔗總」黃甘霖請辭統一獅隊總教練獲准。 聯合報系資料照
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「蔗總」黃甘霖請辭統一獅隊總教練獲准，今天在中職投下震撼彈，Lamigo桃猿隊教頭、世界12強賽中華隊總教練「洪總」洪一中得知消息後也直言「哪欸安內（怎麼會這樣）？」至於黃甘霖在中華隊的教練職務是否受影響，洪總表示還要再了解狀況。

獅隊今年上半季戰績不佳，昨天打完最後一場補賽後，今天獅隊公布，黃甘霖因身體狀況不佳請辭獅隊教頭獲准。

而黃甘霖目前仍是中華隊的外野守備教練，職務是否會因此有變動？洪一中表示，自己也是剛剛才得知黃甘霖請辭的消息，對於中華隊的狀況，「我心裡也沒譜，要再跟聯盟聯絡，再了解一下狀況。」

昨天猿隊在台南球場對戰獅隊，就有獅迷大喊「黃甘霖下台」，洪一中也有聽到，但他指出，當中有看到穿著猿隊球衣的球迷，另外也有穿著獅隊T-shirt的球迷之後在看台上喊著「go！go！Lamigo！」洪一中說：「我也不知道台南的球迷怎麼這樣，讓我丈二金剛。」

黃甘霖請辭獅隊教頭後，將由打擊教練劉育辰代理總教練，對此洪一中表示：「祝福他，人生很長。」他也語重心長的表示：「台灣的總教練真的很難做，要記得我的話，可以當選手就不要當教練，可以當教練就不要當總教練。」

但洪一中為中職在位最久的總教練，拿下857勝也是中職短期內難被超越的紀錄，被形容在這位子上「屹立不搖」，洪總則說：「我是摔了沒死又爬起來。」

黃甘霖洪一中中華隊
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