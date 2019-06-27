MLB／術後首度進牛棚 投手大谷本季回歸還是不可能

2019-06-27 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



為明年切換回「二刀流模式」跨出重要的一步，天使球星大谷翔平今天進行手術後的第一次牛棚練投，選手和教練都對內容直呼滿意，但談到「投手大谷」有沒有可能在今年提前歸隊，總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）仍然打了回票：「不可能！」

大谷翔平在去年10月進行TJ韌帶置換手術，本季只能以打者身分「單刀」復出，明年才會重返投手丘正式出賽，他的投球復健工作循序漸進，今天首度進入牛棚練投，成為今天當地媒體最關注的大事。

大谷翔平在牛棚練投約40球，捕手站著接捕，另外也在外野進行了70球傳接，大谷表示，「我感覺很舒服，可以再次投球感覺很棒，只要我的手臂感覺沒有問題，我會持續練投，但還得看看手臂明天的狀況。」他指出，今天的練投大約用了50%的力量，且全數都是直球。

投手教練懷特（Doug White）對他的練投狀況也很滿意，「這是強度很低的練投，但他看起來很棒，很清楚自己想做的事，也知道自己的感覺如何。」

大谷也提到，進行投球復健的同時，能以打者在場上出賽，對他的復健過程會有幫助，「我能每天上場打擊，心思不只放在投球上，比起無法做其他事的球員，那讓我在心理上可以更好地面對復健過程。」

大谷預計在周日再次進牛棚，且本季持續練投，好讓他能在季外維持正常休息，迎接明年以「二刀流」回歸賽場。